Keményen felkérdezte az I. kerületi polgármester férje a miniszteri biztost

A budai várban zajló kormányzati fejlesztésekkel összefüggő közlekedési, illetve a jövőbeni, még szélesebb állami szerepvállalásra vonatkozó kérdésekkel bombázta meg a Fidesz I. kerületi erős emberét az ellenzéki polgármester férje. Közel két hónap telt el azóta, de most megérkeztek a válaszok.

Ötven napon át nem kapott választ Böröcz Lászlótól, a Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztostól egy állampolgár. Az ezt kifogásoló, a helyi ügyeket illetően egyébként jelentős tájékozottsággal rendelkező I. kerületi lokálpatrióta nem más, mint V. Naszályi Márta polgármester férje (akit, mivel nem közszereplő, itt vezetékneve kezdőbetűjével idézünk.)

V. rendszeresen látogatja a kerület képviselő-testületi üléseit, emellett – beléptetési konfliktusokat is vállalva – eljár a Polgári Szalon eseményeire is. Megjelent azon a május 10-i fórumon is, amelyen Böröcz László tartott előadást az I. kerület jövőjét érintő témákban. Az ott elhangzottak alapján hivatalos és nyilvános levelében egyebek mellett olyan kérdéseket feszegetett, hogy például:

Az önök számításai szerint hány ember fog ingázni a Várba mint ott dolgozó? Mi a terv, hogyan fog ennyi ember feljutni a Várba, ill. lejönni onnan a közlekedési csúcsidőkben?

Készültek-e hatástanulmányok a vári beruházásokkal összefüggésben (az I. kerületre vagy egy nagyobb léptéket tekintve) a forgalomra, a megnövekedett gépjárműforgalom okozta környezeti terhelésre vonatkozóan?

Igaz-e, hogy a Mészáros utcánál, a felhagyott MÁV-területen buszparkolót kívánnak üzemeltetni?

Igaz-e az az információ, hogy készülőben van egy kormányrendelet, amely alapján állami szereplő (Várkapitányság, MTÜ) venné kézbe a turistabuszok be- és kihajtásának, valamint várakozásának szabályozását, többek között az I. kerületben?

Tervezi-e Kormány, a Várkapitányság vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség a Budapesten, ezen belül a leginkább érintett belső kerületek területén történő turistaforgalom szervezésének átfogó megoldását?

Be kívánják-e ebbe vonni a a Fővárosi, valamint a Budavári Önkormányzatot mint erősen érintett és érdekelt szereplőket? Ha igen, mikor?

E kérdések jó ideje napirenden vannak, a polgármester már 2021-es, lapunknak adott interjújában részletesen ismertette, hogy milyen kifogásai vannak a kiemelt kormányzati beruházássá minősített várbeli fejlesztésekkel kapcsolatban, és arra is kitért, hogy akadozik a párbeszéd az építkezéseket koordináló Várkapitánysággal.

A helyi csörtéket azóta is vívja Böröcz László miniszteri biztossal, aki várhatóan a jövő évi önkormányzati választásokon a Fidesz jelöltjeként a polgármesteri poszton V. Naszályi Márta kihívója lesz.

A magánérdekűnek nem nevezhető vita 53 nap szünet után a mai napon folytatódott azzal, hogy Böröcz László elküldte V.-nek a válaszokat. A Várkapitányság álláspontját tolmácsolva levelében arról ír, hogy a budai várban dolgozók hivatásrendi forgalma nagyságrendekkel marad el a turistaforgalomtól, és ebben nem lesz változás akkor sem, ha majd az összes vári építkezés befejeződik. A Várban dolgozók jelentős hányada tömegközlekedéssel érkezik a munkahelyére, mint ahogy a korábbi években itt dolgozók is tették, akik a Pénzügyminisztérium egykori székhelyén, az Országház vagy a Táncsics utcai épületekben dolgoztak, hiszen azokban is irodák működtek évtizedekig.

A budai vár autóforgalmáról azt írta, ennek csökkentése eddig is része volt a Nemzeti Hauszmann Program fejlesztéseinek, amelyek a Szent György tér és a Színház utca autómentesítésével kezdődtek. Úgy látják, a felszíni, közterületi parkolással ellentétben a két, már meglévő garázs közel teljes kihasználtság mellett sem okozott semmilyen forgalmi problémát az elmúlt években. A jövőben (a 2025-ös évtől) a Palota útról megközelíthető új, harmadik Várgarázs mintegy 300 autó számára biztosít helyet a felszín alatt, ahol a várban élők és az itt dolgozók is tudnak majd parkolni, így a környéken lakók számára is mérséklődik az autók okozta terhelés.

A turistabuszok kérdésében vett a levélváltás személyeskedő fordulatot, ugyanis a kormánybiztos szerint V. Naszályi polgármesternek valamilyen érdeke fűződik ahhoz, hogy

a buszos cégeket képviselje a Várban élők helyett, hiszen a közterület-felügyelet a mai napig nem végzi el maradéktalanul a szabálytalanul közlekedő buszok büntetését.

Itt annyit jegyzett meg, jelenleg dolgoznak, hogy a budai vár kényelmesen megközelíthető legyen az itt élőknek és az idelátogatóknak egyaránt. A Csikós udvar megújítása során már elkészült a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar összekapcsolása. Ennek célja az volt, hogy a budai vár Tabán felőli oldalán található teraszok között akadálymentes gyalogos kapcsolatot létesítsenek.

Bár válaszában nem tér ki rá, Böröcz László lapunknak azt mondta, évek óta azt képviselik, hogy a turistabuszok egyáltalán ne parkolhassanak se a MÁV felhagyott területén, se máshol az I. kerületben. Ezt V. kerületi alpolgármesterként Belváros-Lipótváros területén sikerült elérnie, ahol a buszok csak megállnak, és az utasok kiszállása után továbbhajtanak. Azt azonban megjegyezte, hogy az I. kerület vezetése a lakossági tiltakozás ellenére sem engedte el teljesen a MÁV Mészáros utcához közel eső területén turistabusz-parkoló létesítését, legalábbis erre utal szerinte, hogy az ennek kialakítását fedező keretösszeg a kerület 2022-es költségvetésében még szerepelt.

A Magyar Turisztikai Ügynökség, illetve a Várkapitányság mint állami szereplők jövőbeni szerepvállalását firtató kérdésekre nem érkezett válasz.

(Borítókép: A Nemzeti Hauszmann Terv alapján az eredeti tervek szerint újjáépülő József főhercegi palota a budai vár nyugati oldalán. Fotó: Róka László / MTI)