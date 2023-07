Illegális akkumulátorhulladék-tárolót fedeztek fel Ikladon

Hatalmas mennyiségű akkumulátorcellát tárolnak egy elhagyott ikladi ipartelepen, ahol egyébként csak műanyag-, gumi- és textilhulladék lenne tárolható. A telep csarnokaiban selejtes akkukat tartalmazó hordók és fekete porral borított, koreai feliratú zsákok vannak felhalmozva. Az épületek környezetében erős vegyszerszag érezhető – erről a helyszínt felkeresve magunk is meggyőződhettünk. Kedden a telepre a rendőrség és a katasztrófavédelmi hatóság is kivonult, az illegálisan tárolt hulladék vizsgálatához katasztrófavédelmi szakértők is érkeztek.