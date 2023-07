Körbekérdeztük a parlamenti pártokat, hogyan értékelik a most lezárult tavaszi ülésszakot és az eddig nyújtott parlamenti munkát; mely napirendre került ügyet tartják a legmeghatározóbbnak; továbbá mit várnak a következő ülésszaktól; milyen témákra, illetve milyen javaslatokkal készülnek.

Az összes parlamenti frakciónak elküldtük a kérdéseinket, és most az a ritka helyzet állt elő, hogy mindegyik válaszolt is.

Meg kell védeni az ország biztonságát

„Háborús időket élünk, a parlament is annak rendelt alá mindent a tavaszi ülésszakban, hogy ennek a hatásait mérsékelje” – közölte a Fidesz-frakció. A nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportja által küldött válaszban úgy fogalmaztak: „Ilyen helyzetben a legfontosabb, hogy megvédjük az ország biztonságát, a magyar családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést.” Ennek érdekében számos döntést hoztak. A frakció álláspontja szerint a sikerességet nem nekik, hanem az embereknek kell megítélniük.

Az egyik legmeghatározóbb témának a 2024-es költségvetés elfogadását tartják, mivel a mostani nehéz helyzetben több területen meg kell védeni a kormányzat eddig elért eredményeit. Politikai szempontból fontosnak nevezték azt is, hogy elfogadtak a parlamentben egy békepárti határozatot is, „megerősítve, hogy emberéleteket csak tűzszünettel, békével lehet menteni”. A Fidesz-frakció válaszában azt is hozzátették:

Tanulságos volt, hogy a baloldal nemet mondott a békére és nem szavazta meg a határozatot, ezzel is a háború pártjára helyezkedve.

A nagy témák mellett további, fontosnak tartott eredményeket soroltak fel:

Megmentettük a magyar gazdákat a földadótól, amit egyes baloldali önkormányzatok – élükön a Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhellyel – ki akartak vetni. Ugyancsak sokakat érint, hogy lezártuk a fúrt kutakról szóló több éves vitát, és a továbbiakban sem kell bejelenteni, ha valakinek ilyen áll a kertjében.

A kitűzött feladataikat sikeresen elvégezték

„A szomszédunkban sajnos két keresztény testvérnemzet háborúja dúl már második éve, amely mind politikailag, mind gazdaságilag, mind pedig lelkileg óriási kihívást jelent. A KDNP elsődleges célja, hogy Magyarország az előtte álló kihívásoknak sikeresen tudjon megfelelni” – közölte a kereszténydemokrata párt lapuknak válaszolva.

A tavaszi ülésszakban az Országgyűlés döntéseivel kapcsolatban képviselőik felszólaltak és ismertették a frakció álláspontját a különböző kérdésekben.

A Magyarország érdekét és a magyar emberek biztonságát szolgáló döntések a támogatásunkkal születtek meg. A kitűzött feladatainkat sikeresen elvégeztük, az eredményt pedig a magyarok értékelni

– tette hozzá a KDNP.

Ahogy a Fidesz, a KDNP is fontosnak tartja a jövő évi költségvetés elfogadását, „amellyel az ország stabil működésének keretei jövőre is biztosítottá váltak”. Közleményükben úgy fogalmaztak:

A 2024-es költségvetés megvédi a családokat és a munkahelyeket, a rezsicsökkentést és a nyugdíjakat. Mindezek mellett fontos megemlíteni a békepárti határozat elfogadását, amelyet a baloldal teljes mértékig elutasított, ezzel mindenki számára egyértelművé téve álláspontjukat, miszerint nem állnak ki a békére irányuló törekvések mellett.

A háborúpárti vádakra ebben a cikkünkben reagáltattuk az ellenzéki pártokat. A KDNP az ellenzéket érintő külföldi kampányfinanszírozás kérdéskörét is nagyon komolyan ügynek tartja, mert „a magyar választások befolyásolására tett kísérletnek tekinthető”. A párt szerint a következő ülésszakban egy olyan szabályozás létrehozására kell koncentrálni, amely biztosítja, hogy átláthatatlan külföldi szervezetektől kapott guruló dollárok többé ne szólhassanak bele a magyar választók akaratába.

Ősszel jöhet az új szabályozás Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Indexnek adott interjúban azt mondta, hogy előkészítési szakaszban van a külföldi kampányfinanszírozás tilalmát szigorító módosítás kidolgozása, és ősszel vitathatják meg a részletszabályokat. „A cél az, hogy ami tavaly történt, ne ismétlődhessen meg újra” – jelentette ki a politikus, aki szerint azt is át kell gondolni, hogy a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályok legyenek érvényesek minden választáson induló szervezetre. A külföldi kampányfinanszírozás ügyében tett ellenzéki reakciókról itt és itt is írtunk. Az ellenzéki pártok azt állítják, hogy betartották a jogszabályi előírásokat.

„Valós alternatívát” állítottak

A Demokratikus Koalíció (DK) számára kezdettől világos volt, hogy „az Orbán-rendszer fékezett habzású parlamentje” csak korlátozott lehetőségeket teremt az ellenzéki politizálásra.

A parlamenti munkát ezért elsősorban olyan lehetőségnek tekintjük, amely nyilvánosságot teremt alapvető feladatokhoz: a kormányképes ellenzéki alternatíva bemutatásához, az Orbán-rendszer leleplezéséhez, különösen a vágtató orbáni infláció valódi természetének leírásához, és az ellenzék országos hálózatának építéséhez

– közölte a DK frakciója.

A párt szerint ma az Országgyűlés az egyetlen hely, ahol viszonylag szabadon lehet kérdezni a hatalom képviselőit, akár a miniszterelnököt is, és ahol a fideszesek szemébe lehet mondani, hogy

Orbán Viktor felelős az ország állapotáért, növekvő szegénységért és az elviselhetetlen drágulásért, és hogy ez a politika kivezeti Magyarországot az Európai Unióból.

De legalább ennyire fontosnak tartja a DK azt is, hogy a párt képviselői – többségében az Árnyékkormány miniszterei – folyamatosan egyeztetnek a civil szervezetekkel szakértőkkel és járják az országot. Különösen fontosak a párt számára a kihelyezett frakcióülések, ahol a képviselőik az ország különböző részein találkoznak a helyi önkormányzati vezetőkkel, civil szervezetekkel és a polgárokkal. Az elmúlt évben négy ilyen ülésre került sor: Miskolcon, Pécsett, Szegeden és legutóbb Salgótarjánban és Egerben. A továbbiakban alapvetően ezt a munkát akarják folytatni.

Legnagyobb sikerüknek azt tartják, hogy a DK parlamenti munkájának is köszönhetően „mára Dobrev Klára árnyékkormányának programja és tagjai jelentik a valós alternatívát a NER-rel szemben, és ezt a kormánypárti megszólalások bizonyítják a legjobban.” A DK-frakció közleményében azt is hozzátették: örömmel konstatálják azt is, hogy „Kövér Lászlónak jól láthatóan minden alkalommal gombóc van a torkában”, amikor ki kell mondania, hogy „Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció képviselőcsoportjának vezetője”.

A tavaszi ülésszak végén a DK sajtóközleményben összegezte a párt frakciójának munkáját, ebben többek között azt írták: összesen 14 törvényjavaslatot, 37 határozati javaslatot, 50 módosító javaslatot, 1065 írásbeli kérdést, 752 felszólalást jegyeztek a DK képviselői a tavalyi alakuló ülés óta.

Sikeresnek tartják az elmúlt egy évüket

„Pártunk – ha egyelőre kis frakcióval is –, de meghatározó részét képezi a magyar országgyűlésnek. Markáns véleményeink alapján igyekszünk minél inkább érvényesíteni álláspontunkat – amely, ha nem is mindig sikerül a kormány szinte mindent lesöprő politikájának köszönhetően –, több témával kapcsolatban így is értünk már el eredményt” – közölte a Mi Hazánk.

A párt egyértelműen sikeresnek tartja az elmúlt egy évüket, mivel olyan témákat tudtak bevinni a Parlament falai közé, amelyeket eddig ott nem képviselt egyik politikai tömb sem. „Ilyen például – a teljesség igénye nélkül – a kútamnesztia, a WHO szerződés, a készpénzhasználati jog, az új világrend, a végrehajtó-maffia, a magyarországi no-go zónák kérdése, a mezőgazdaság fejlesztése az akkugyárakkal szemben, és az, hogy maradjunk ki a gazdasági háborúból is” – olvasható a párt Indexnek küldött válaszában.

Több meghatározó témát is említettek a közleményükben: „gondoljunk csak a tavaszi ülésszak utolsó hetére, amikor a kormánypártok elfogadták a társadalmilag és minden politikai párt által is kritizált státusztörvényt, vagy a 2024-es költségvetetést”.

Mégis a Mi Hazánk számára az egyik legmeghatározóbb a kutak szabályozásáról elhíresült törvény, amelynek módosítása tükrözte a témával kapcsolatos álláspontjukat is, és „meghátrálásra bírták a kormányt”. A párt szerint ugyanis ehhez szükség volt arra az intenzív, főként vidéki kampányukra és országjárásukra is, amit a kúttulajdonosok és a magyar emberek érdekében folytattak.

A következő ülésszaktól azt várja a Mi Hazánk, amiért szerettek volna a magyar Országgyűlésbe kerülni, vagyis hogy minél több témában fogalmazzanak meg „egy nemzeti értékrenden alapuló álláspontot”; az egyre bizonytalanabbá váló helyzetben minél inkább tudják képviselni a magyar emberek érdekeit, és így minél inkább ellensúlyt képezzenek a jelenlegi Fidesz-KDNP hegemóniával szemben.

Mindezt úgy, hogy a Gyurcsány fémjelezte baloldal se erősödjön, hiszen a mi célunk, hogy megszabadítsuk Magyarországot az elmúlt több, mint három évtized levitézlett politikusaitól, oldalaktól függetlenül

– tette hozzá válaszában a párt.

A parlamenten kívülre helyezték a hangsúlyt

A Momentum szerint a negyedik kétharmad után csak számukra vált nyilvánvalóvá, hogy a Fidesz kormányzása mellett érdemi parlamenti munkát nem lehet végezni az Országház falain belül, ezért a parlamenti jelenléttel járó eszközöket más formában kell hasznosítani.

Az elmúlt években az Orbán-kormányok módszeresen üresítették ki az Országgyűlés jogköreit, ezzel csökkentve a Ház jelentőségét, így értelmes és valós vitát folytatni bizonyos törvényjavaslatokról, módosítókról nem lehet, ilyeneket kidolgozni és benyújtani gyakorlatilag felesleges a Fidesz miatt. Rendre parttalan és értelmetlen viták zajlanak a falakon belül, hiszen a kormánypárti képviselők minden kérdésre és problémára ugyanazokkal a szavakkal és betanult frázisokkal válaszolnak. Semmilyen konstruktív törvényjavaslatra nem nyitottak, a kétharmaddal csak azokat a javaslatokat szavazzák meg, amiket kiadnak nekik ukázba

– közölte az ellenzéki párt.

Hónapokkal ezelőtt eldöntötték, hogy változtatnak a parlamenti politizálásukon, vagyis a Momentum frakciója az Országgyűlésen kívüli munkára helyezte a hangsúlyt az eddigi ciklusának nagy részében, és így tesz a továbbiakban is.

„Ennek megfelelően a Momentum már hét kordonbontással (elküldött válasza után a párt nyolcadik alkalommal is lebontotta a kordont – szerk.) hívta fel a figyelmet azokra a problémákra, amelyek minden magyart sújtanak: az oktatás- és az egészségügy szégyenteljes állapotára; a bosszútörvényre; a tanárhiányra; az elszálló inflációra; a kormány hazug és drága propagandájára. Továbbá megmutattuk, hogy igenis lehet a Parlamenten kívül eredményeket elérni a hatalommal szemben: Egerben sikeres aláírásgyűjtést hajtottunk végre, amelynek következtében az az elkerülő út fog megépülni, amelyet az egriek szeretnének. Folytattuk a tiltakozásokat országszerte a környezetromboló és vízzabáló akkugyárak és Lázár János kastély-privatizációs terve ellen. Emlékezetes, hogy a miskolci megyei közgyűlésről a rendőrök vezették ki Bedő Dávidot és Stummer Jánost” – sorolta eredményeit a párt.

A Momentum szerint nemcsak itthon, hanem külföldön is bebizonyították, hogy „Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral”. A párt aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy az EU-s pénzek kifizetéséért cserébe várják el a magyar kormánytól a magyar oktatás átfogó reformját, emellett többször jártak a háború sújtotta Ukrajnában, személyesen vittek segélyszállítmányt a kárpátaljai magyaroknak és ukránoknak.

„A Momentum EP-képviselői pedig már több, mint másfél milliárd forint EU-s forráshoz segítették hozzá a hazai civil szervezeteket és önkormányzatokat” – olvasható a párt válaszában. Arra is felhívták a figyelmet, hogy megszületett a Holnap Magyarországa Terv, amely bemutatja, milyen lehetne a jövő Magyarországa. A Momentum szerint „a mai politikai palettán senki más nem rendelkezik ilyen programmal”.

Most a legnehezebb az ellenzéki politizálás

A Jobbik – Konzervatívok sajtóosztálya az Indexnek küldött válaszában azt írta, hogy a párt frakciója számos jobbító szándékú javaslatot nyújtott be egy „Normális Magyarország” reményében, és fontos ügyekben álltak ki következetesen a parlamentben.

A tavaszi ülésszakban a legkisebb vállalkozások érdekében többször is felszólaltak a jobbikos képviselők, mert az ország gazdasági fejlődésének jövőjét a magyar vállalkozásokban látják.

A párt saját sikereként értékeli azokat az intézkedéseket, amelyeket bár állításuk szerint elsőként kezdeményeztek, a Fidesz lesöpörte őket az asztalról, majd a kormány saját ötletként valósította meg. A Jobbik – Konzervatívok közleményében négy példát is felsoroltak:

„Ilyen volt a kommunista stílusú ársapkák eltörlése, amelyre már 1 éve felhívtuk a figyelmet, a kormány végül belátta, hogy ezek tovább növelik az egyébként is Európa-rekorder orbáni inflációt, termékhiányt okoznak és a legkisebb vállalkozásokat is nehéz helyzetbe hozzák.” „Látva a válság okozta mindennapos gondokat, tavaly ősz óta követeltük, hogy a SZÉP-kártya zsebek legyenek átjárhatók, valamint hideg élelmiszert is lehessen vásárolni. Tavaly ősszel először eltörölték a zsebeket, majd megkésve ugyan, de pár hete lehetővé tették a hideg élelmiszer vásárlást.” „A 24 órás autópálya matrica is régi követelése a Jobbik-Konzervatívoknak, most ez is kialakításra kerül, igaz annak autósbarát kialakítása várat magára. De nem adjuk fel!” „NTAK adatszolgáltatási kötelezettség elhalasztását és értékhatárhoz kötését egyedüliként és elsőként javasoltuk a Parlamentben, annak érdekében, hogy a legkisebb hazai vendéglátó vállalkozásokat segítsük az értelmetlen kötelezettség eltörlésével, elhalasztásával. Szerintünk az ilyen kötelezettség nem normális a jelenlegi gazdasági környezetben.”

A jobbikos képviselők a rendvédelem területén is többször felszólaltak, javaslatokat fogalmaztak meg. Az ellenzéki politizálást ebben a ciklusban tartják a legnehezebbnek, mert „a mindent átszövő, félrevezető és gátlástalan hazugságpropagandával szemben nehéz bármilyen módon sikeres és érdemi munkát végezni”.

A legmeghatározóbb eseménynek azt tartják, hogy „világossá vált, Orbán Viktor ki akarja vezetni hazánkat az Európai Unióból és ez egyre leplezetlenebbül kerül terítékre a Parlamentben is” (ezt a kormány számos alkalommal cáfolta, például Navracsics Tibor miniszter is); „a gazdasági válságot sem tudta kezelni a kormány”, és „Európával szemben egy oroszbarát útra, a vesztesek oldalára vezette hazánkat, amely keleti sodródásunkat készíti elő”. Ugyanakkor a Jobbik-Konzervatívok szerint „nekünk Európa a biztonságunk és csak és kizárólag nyugati szövetségeseink tudják biztosítani hazánk biztonságát minden értelemben”.

A következő ülésszak fontos feladatának tartják, hogy az „egyre mélyülő megélhetési válsággal” szembenézve meg kell mutatni, „kik azok, akik miatt rosszabbul élnek az emberek”, és a kormányzati politikával szemben mennyire fontos a bérek fejlesztése, „a tisztességes bérekért való országos és európai kampány is”.

Országos és helyi ügyek mellett is kiállnak

Az MSZP szerint bár az ellenzék javaslatait rendre leszavazza a Fidesz-KDNP, fontos látni, hogy a következetes, hangos tiltakozás a Parlamenten belül és kívül eredményekre vezet. „Akkor is, ha a propagandamédiában a Fidesz saját eredményének próbálja beállítani azokat a változtatásokat, amelyeket az ellenzék és a társadalom együttes nyomására tesz” – közölte a szocialista párt.

Azt is hozzátették: amíg nincs kormányváltás, addig is mindent meg kell próbálni ebben a rendszerben is, hogy „a rosszabbnál rosszabb intézkedéseket” megpróbálják valahogyan javítani.

A tavaszi ülésszak alatt – ahogy a választások óta is – következetesen kiálltunk az oktatás szabadsága és a pedagógusok, diákok mellett. A tiltakozás hatására, bár a bosszútörvényt áterőltette a Fidesz, egy-két részterületen sikerült visszalépésre bírni a kormányt

– írta válaszában az MSZP.

A szocialisták az eredményeik közé sorolják, hogy az ellenzéki pártok közül egyedül álltak ki az árstop meghosszabbítása mellett, és „ennek hatására” a kormány többször is meghosszabbította annak határidejét. Úgy vélik, a tiltakozásukkal sikerült elérni, hogy a kormány rendezze a többgenerációs családi házak helyzetét, és így ők is hozzájuthattak a rezsicsökkentett árú gázhoz.

Közleményükben arra is felhívták a figyelmet, hogy a frakcióvezetőjük, Tóth Bertalan pert nyert, így kiderülhet, hogyan szállt be az állam a Vodafone megvásárlásába.

Az MSZP évek óta minden nyáron kampányt folytat a szabad vizekért és a szabad strandokért, az Alkotmánybíróságon akadályozták meg a Balaton 30 méteres körzetének beépítését, idén is követelik, hogy a rászoruló családok kapjanak üdülési támogatást, a strandbelépők árát pedig korlátozzák.

A párt két éve javasolta, és idén végre bevezette a kormány, hogy a SZÉP-kártya terhére hideg élelmiszert is lehessen vásárolni. A Jobbik – Konzervatívok is saját eredményének tekinti, hogy a kormány módosította a SZÉP-kártya felhasználását.

Az MSZP emlékeztetett rá, hogy olyan helyi ügyek mellé állt, mint például a győri akkumulátorgyár építésének megakadályozása, vagy hogy a XIII. kerületben továbbra is sétány viselhesse Horn Gyula néhai miniszterelnök nevét.

Az őszi parlamenti időszakban folytatni kívánják a dolgozók, a rászorulók és a nyugdíjasok érdekeinek képviseletét. Folytatják az országjárást is, mely során politikusaik, képviselőik személyesen mondják el az embereknek, mit képvisel a párt, milyen javaslatokkal éltek az érdekükben. Országos és helyi ügyek mellett is kiállnak, közben pedig készülnek a 2024-es választásokra, amellyel kapcsolatban elsőként kezdeményezték, hogy az ellenzéki pártok fogjanak össze egymással és a helyi civilekkel.

Zöld-baloldali értékvilágukat jelenítik meg

A Párbeszéd – Zöldek aktívan részt vesz a parlamenti munkában, a tavaszi ülésszakban is törvénymódosítások, határozati javaslatok tucatjait nyújtották be a politikai programjukat tükröző, számukra fontos szakpolitikai ügyekben. Ilyen volt például Magyarország fenntarthatósági átállása, a zöldenergia-fordulat, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a négynapos munkahét, a rezsiutalvány, az igazságos társadalmi közteherviselés, a zöld adók, az oligarchaadó, a társadalmi esélyteremtés, illetve a tanárok béremelése.

A parlamenti munka alkalmat nyújt arra, hogy bemutassuk társadalmi víziónkat és részletesen kidolgozott szakpolitikai javaslatainkat. A kormányoldal szégyene, hogy maximálisan kiüresíti a törvényhozás munkáját, és fideszes szavazógépként működteti az Országgyűlést

– közölte a Párbeszéd – Zöldek.

A párt szerint nehéz addig sikeresnek értékelni a parlamenti munkát, ameddig a kormányoldal a legcsekélyebb szakpolitikai diskurzusra sem nyitott, és az ellenzék javaslatai jellemzően még tárgysorozatba sem kerülnek.

„Magyarország veszít a parlamentarizmus kiüresítésével, a szándékosan átláthatatlan salátatörvényekkel, az utolsó pillanatban a Törvényalkotási bizottságra becsempészett módosításokkal, az egyik napról a másikra áterőltetett, mindenfajta társadalmi és politikai vitát nélkülöző törvénykezéssel” – olvasható a Párbeszéd – Zöldek közleményében.

Az akkumulátorgyárak ügyét kiemelten fontosnak tartják, ebben benne van mindaz, amit a Párbeszéd – Zöldek elutasít a kormány gazdaságfejlesztési stratégiájában:

a környezetvédelem negligálása, a termőföld és a vízkészletek elherdálása, a klímacélok elszabotálása, az energiahatékonyság semmibevétele, a GDP-központú, semmilyen társadalmi haszonnal nem járó iparfejlesztés, a külföldi nagyvállalatok általi ökogyarmatosítás elősegítése, a lábbal tiport környezet- és munkavédelmi előírások, a tudásalapú gazdaság helyett az alacsony hozzáadott értékű, környezetpusztító termelés priorizálása.

A kérdés súlyára tekintettel a Párbeszéd – Zöldek parlamenti vitanapot kezdeményezett a kérdésről, ahol bemutattuk, „miért zsákutca a kormány akkumulátorstratégiája”.

Az őszi ülésszakkal kapcsolatban közölték: várhatóan már a tavaszi választásokra történő felkészülésre fogja használni a kormány, és felerősödnek majd az Európai Unióval való csaták, amelyeknek az Országgyűlés is eszköze lesz.

A kormányoldal hosszú ideje ígérgeti a gyermekvédelminek nevezett, valójában az LMBTQ-csoportok további megbélyegzését szolgáló, csak fideszes ideológiai szélmalomharcként és ellenségképzésként értelmezhető törvénymódosítást. Emellett az Országgyűlésnek valószínűleg újra kell tárgyalnia mind az idei, mind a jövő évi költségvetési javaslatokat, hiszen ezek köszönőviszonyban sincsenek a valós gazdasági folyamatokkal

– közölte a párt.

A Párbeszéd – Zöldek azt ígéri, hogy továbbra is zöld-baloldali értékvilágukat kívánják megjeleníteni, középpontban a fenntarthatósággal, a klímavédelemmel és egy igazságos, szolidáris Magyarország megteremtésével.

Emelni és nem rombolni akarják a színvonalat

Az LMP – Magyarország Zöld Pártja közölte: a tavaszi ülésszakban mindent megtettek azért, hogy emeljék és ne rombolják az Országgyűlés színvonalát.

A párt szerint nélkülük nem kapnának figyelmet olyan problémák, mint az, hogy „a kormány akkumulátorgyarmatot akar” az országból csinálni, vagy hogy mit tesz a közösségi média a fiatalokkal, és az sem, hogy mi történik hazánk ivóvízkincsével, vagy hogyan küzdünk a klímaváltozás ellen.

„Bár a kormánypártok mindenre ugyanazzal a pár mondattal reagálnak, mi felelősségünknek érezzük a józan, gondolkodó magyar embereket képviselni az Országgyűlésben. Ezt tettük a tavaszi ülésszakban, és ezt tesszük a jövőben is” – ígérte rövid közleményében a párt.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)