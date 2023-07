Vitézy Dávid: Nem is értem, hogyan lehet a gyalogosokat vádolni azzal, hogy ők okozzák a légszennyezést

A BKK korábbi igazgatója alapos kritikával illette Élő Norbert fővárosi közlekedést érintő elképzeléseit. Vitézy nem is érti, hogy a gyalogosok hogyan képesek dugót és légszennyezést okozni.

„A főváros gazdaságfejlesztési tanácsnoka szerint Budapest forgalmasabb pontjain inkább mozgólépcsőkre, alagutakra lenne szükség, hogy a gyalogosforgalom ne okozzon dugót és így nagyobb légszennyezést” – idéz egy Élő Norberttel készült interjút Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár, aki szerint a Fővárosi Önkormányzat fejlesztési tanácsnoka lényegében az 1970-es évek elhibázott budapesti közlekedéspolitikáját idézte meg a beszélgetésben.

Vitézy szerint egyértelmű, hogy nem a gyalogosok okozzák a dugót és a légszennyezést a városban, hanem az autóforgalom.

Nem is értem, hogyan lehet a gyalogosokat vádolni azzal, hogy ők okozzák a légszennyezést azzal, hogy át mernek kelni az út egyik feléről a másikra a saját városukban. Tényleg a végre-valahára a zebráknak köszönhetően szintben átkelni képes idősek, kerekesszékkel közlekedők, babakocsit toló anyukák okozzák a légszennyezést?

– fogalmaz a bejegyzésben a BKK korábbi vezérigazgatója.

Az elhibázott zebra a Blahán

„A Blaha Lujza téri zebrát elhibázottnak tartom, akkor is elmondtam, most is elmondom, de kisebbségben maradtam. Ha csak lassítaná a forgalmat, nem lenne vele probléma, de ez konkrétan olyan dugót csinál, ami a BAH-csomópontig visszaduzzasztja az autókat” – mondta a már idézett interjúban Élő Norbert, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa. Vitézy szerint ezek a megállapítások sem állják ki a valóság próbáját.

A Blaha Lujza téri zebrák – amiknek a terveit még az előző városvezetés készítette, és nagyon helyes, hogy a mai városvezetés pedig megvalósította – egy az egyben a nagykörúti autó- és villamosforgalom árnyékában jöttek létre, egy másodperccel sem csökkentették a Rákóczi út áteresztőképességét – viszont rengeteg embernek nyitották meg az akadálymentes átkelés lehetőségét

– tette hozzá a volt közlekedési szakember. Úgy véli, ha a dugó a BAH-csomópontig duzzad vissza, az annak köszönhető, hogy túl sok az autó, és egymást akadályozzák, és ennek az égvilágon semmi köze a Blahán létrejött zebrákhoz és a gyalogosokhoz.

Vitézy arról is ír, hogy Élő szerint a felszíni zebrák helyett inkább mozgólépcsőkre és alagutakra lenne szükség. „Itt a DK kritikáját akár magamra is vehetem, hisz a BKK 2014-ben alakította ki a zebrákat a Ferenciek terén. A helyzet itt is ugyanaz, mint a Blahán: a mértékadó kapacitást az Astoria csomópont határozza meg, és azon múlik, hogy mennyi ideig lehet zöld a Kossuth Lajos utcának, hogy a keresztező kiskörúti forgalomnak mennyi zöldidő jut.”

Vitézy a regnáló államtitkárral is összecsapott

„Vitézy Dávidnak megártott a meleg! Valószínűleg ezért felejtette el, hogy fél évvel ezelőttig ő felelt a közlekedésért. Nekünk továbbra is az utasok az elsők” – kommentelte Nagy Bálint, a regnáló közlekedési államtitkár Vitézy MÁV-ot kritizáló posztja alá.

Vitézy Dávid közlekedési és városmobilitási szakértő, közlekedésért felelős korábbi államtitkár nem hagyta szó nélkül Nagy Bálint kommentjét:

Nagy Bálint, jelenleg ön Magyarország közlekedési államtitkára Lázár János miniszter megbízásából – ha a fenti szakmai véleményemre reagálni szeretne, tegye meg nyugodtan, de ez a hangnem állami vezetőhöz méltatlan és komolytalan.

Vitézy posztjában azt kritizálta, hogy a MÁV–Volán-csoport augusztus 1-jétől további intézkedésig tíz regionális vasútvonalon is megszüntette a közlekedést, az útvonalakon pótlóbuszok veszik át a vonatok szerepét.