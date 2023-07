Ilyen sem volt még az Orbán-kormány elmúlt 13 évében: egymásnak esett az államtitkár és az elődje

Az elmúlt egy hétben ismét a közvélemény figyelmének középpontjába került a MÁV. Két járaton is önhibájukon kívül szenvedtek sérüléseket az utasok, miközben tíz regionális vasútvonalon is megszüntették a közlekedést. Vitézy Dávid az eseményekre reagálva több posztot is írt arról, mit kéne másképp tenni. Nem mondhatjuk, hogy Nagy Bálint közlekedési államtitkárnak elnyerték a tetszését a javaslatok.

„Vitézy Dávidnak megártott a meleg! Valószínűleg ezért felejtette el, hogy fél évvel ezelőttig ő felelt a közlekedésért. Nekünk továbbra is az utasok az elsők” – kommentelte Nagy Bálint, a regnáló közlekedési államtitkár Vitézy MÁV-ot kritizáló posztja alá.

Vitézy Dávid közlekedési és városmobilitási szakértő, közlekedésért felelős korábbi államtitkár nem hagyta szó nélkül Nagy Bálint kommentjét:

Nagy Bálint, jelenleg ön Magyarország közlekedési államtitkára Lázár János miniszter megbízásából – ha a fenti szakmai véleményemre reagálni szeretne, tegye meg nyugodtan, de ez a hangnem állami vezetőhöz méltatlan és komolytalan.

Vitézy posztjában azt kritizálta, hogy a MÁV–Volán-csoport augusztus 1-jétől további intézkedésig tíz regionális vasútvonalon is megszüntette a közlekedést, az útvonalakon pótlóbuszok veszik át a vonatok szerepét.

A döntés ellen a fideszes balassagyarmati polgármester is tiltakozott, levélben fordult Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, mondván, legalább a határon átmenő, meglévő vasútpályával rendelkező vasútvonalakat tartsák meg, és indítsák újra a nemzetközi közlekedést.

Leállították a reformokat?

„A mellékvonalakat nem az előző közlekedési vezetés zárja be, hanem most önök, mi próbáltunk életet lehelni beléjük, például a Székesfehérvár–Komárom vonalon értelmes új menetrenddel vagy a most önök által bezárásra ítélt Miskolc–Tiszaújváros villamosított vonal sűrítésével. Ahogy pedig a posztban is leírtam: volt intézményrendszeri reformterv arra, hogy miként lehetne versenyt és ezáltal új járműveket hozni a regionális szolgáltatások ellátásába, aminek a végrehajtását éppen önök állították le” – tette hozzá a riposztban Vitézy Dávid.

Kicsit több szerénységet javaslok, ha már látványosan omlik össze a vasúti közszolgáltatás idén nyáron – javaslom, államtitkár úr, a kommentelés mellett tekintse meg csak a MÁVinform mai posztjait

– vágott vissza a BKK korábbi vezérigazgatója Nagy Bálintnak, aki ezt követően már nem is reagált Vitézy írására.

Ez nem a MÁV hete volt

A kánikulában kétszer is komoly megpróbáltatásnak voltak kitéve az állami vasutak utasai. Először több utas is égési sérüléseket szenvedett egy motorvonaton Hodásznál. A motorvonat hűtővize – feltehetően műszaki hiba miatt – felforrt, és

A TARTÁLYBÓL KIÁRAMLÓ GŐZ TÖBB UTASNAK ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZOTT.

A sérülteket a kiérkező mentők látták el. A történtek miatt a közlekedésért is felelős miniszter, Lázár János vizsgálatot indított.

A miniszter szerint a források szűkössége miatt a kormány nem valósíthat meg annyi fejlesztést, amennyit szeretne, a vonatok pedig nem olyan pontosak, gyorsak és kényelmesek, mint amennyire azt szeretnék.

Ezt követően pedig a Nyugati pályaudvarról Záhonyba tartó, Hajdúszoboszlóról 10 perc késéssel induló Nyírség InterCity eddig tisztázatlan okból a megengedett sebességnél gyorsabban ért be a debreceni vasútállomásra. „A váltóknál a kocsik kilengése miatt csomagok estek le a csomagtartóról” – közölte a MÁV.



NÉHÁNY UTAS KÖNNYEBB, ZÚZÓDÁSOS, HORZSOLÁSOS SÉRÜLÉST SZENVEDETT, MENTŐT SZERENCSÉRE NEM KELLETT HÍVNI.

Lázár János úgy reagált a történtekre, hogy az „utasbiztonságból viszont nem engedünk!”

(Borítókép: Nagy Bálint és Vitézy Dávid. Fotó: Papajcsik Péter / Index)