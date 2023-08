Történelmi pillanat, megállapodott a kormány és a főváros az atlétikai vb előtt

Lezárultak a tárgyalások, amelyek az atlétikai világbajnokság megrendezésének feltételeit tartalmazó főváros–kormány megállapodás érvényre juttatását célozták. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter írásban is megerősítette: a kormány betartja a korábbi megállapodást.

„Ma ismét az a megtiszteltetés ért, hogy a Városházán fogadhattam Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökét. Elnök úr átadta meghívását a bő egy hét múlva kezdődő atlétikai világbajnokságra. Örömmel mondhattam: eleget teszek a meghívásnak” – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, aki posztjában kiemelte azt is, hogy

az éjjel lezárultak a tárgyalások, amelyek az atlétikai világbajnokság megrendezésének feltételeit tartalmazó Főváros–kormány megállapodás érvényre juttatását célozták.

Mint írta, a 2019 végén megkötött megállapodás lényege egyszerű: az atlétikai világbajnokság ne csak egy stadionépítés és egy egyszeri sportesemény legyen, hanem olyan városfejlesztés része, amely egy egészségesebb Budapestet eredményez. Ebben többek között azt vállalta a kormányzat, hogy Ferencvárosban a tömegsport céljait szolgáló sportpark épül, hogy öt éven keresztül évente 10 milliárd forint fejlesztési támogatást kapnak a kerületi egészségügyi intézmények, valamint ebből működtethetik a fővárosi CT/MR programot.

„A megállapodás teljesítése 2022-től felfüggesztésre került. Nem tehettem mást, minthogy visszavontam támogatásomat a rendezvénytől” – fogalmazott a városvezető, hozzátéve, hogy végül Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán Viktor felhatalmazásával írásban is megerősítette:

a kormány betartja a megállapodást.

Hogyan tovább?

A megállapodás aláírása a gyakorlatban azt jelenti, hogy félbemaradt beruházásoknál a szükséges szerződéseket soron kívül megkötik a hátralevő keret felosztásáról pedig szakmai egyeztetések indulnak.

Köszönöm Gulyás miniszter úr és Fürjes Balázs, a vb-t szervező bizottság társelnökének aktivitását az ügyben

– fogalmazott Karácsony Gergely, majd rögtön hozzá is tette: „Nem vagyok naiv. Pontosan tudom, hogy rengeteget kell még küzdenünk, hogy ezek a források valóban meg is érkezzenek. Azt is tudom, hogy a választásig tartó egy évben a kormányoldal minden eszközzel sanyargatni fogja a várost és a városvezetést. Budapestnek és Magyarországnak azonban az az érdeke, hogy ha már belevágtunk, akkor legyen sikeres a világbajnokság. És legyen egészségesebb város Budapest!”

Fürjes Balázs, az atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke az Index megkeresésére elmondta:

Meggyőződésem, csak úgy szabad nagy sporteseményeket szervezni, hogy az segítse a hétköznapi városi életet, hosszú távon is a város javára váljon. Nagy ügyekhez széles egyetértés kell, csak a varos támogatásával szabad és lehet a nagy nemzetközi sporteseményeket sikeresen megrendezni. Örülök, hogy a világbajnokság közös siker lehet.

(Borítókép: Gulyás Gergely és Karácsony Gergely 2019. december 12-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)