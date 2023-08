A Sziget Fesztivál végére erősít a MÁV

„Az esemény végén várhatóan sokan távoznak Nyugat-Európa irányába vonattal, ezért a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon közlekedő nemzetközi vonatokon jelentős utasforgalomra számít a vasúttársaság. A MÁV-START szerdán és csütörtökön az EuroCity-járatokat több kocsival közlekedteti Budapest és Bécs között, valamint szintén több kocsival közlekedik a Ljubljanába tartó Citadella InterCity is. Szükség esetén Budapest és Hegyeshalom között mentesítő vonatként emeletes KISS-motorvonat is közlekedik, amely a Keleti pályaudvarról indul, és Budapest-Kelenföldön is megáll” – írja közleményében a MÁV–Volán-csoport.

A közlemény szerint a MÁV–HÉV megnövelt kapacitással járul hozzá a fesztivál helyszínének elhagyásához.

A H5-ös HÉV a fesztivál utolsó napjain is éjjel-nappal jár. A fesztivál helyszínéről a városközpont felé tehát a keddről szerdára virradó éjjel is 10 percenként, Szentendre felé pedig 60 percenként közlekedik a HÉV

– írják, hozzátéve: a zsúfoltság elkerülése érdekében a HÉV-rendészek segítenek az optimális elhelyezkedésben, hogy az utasok a száznyolc méter hosszú vonatok mentén egyenletesen várakozzanak.

A MÁV–HÉV-nél a menetrendi sűrítés szerdán kora délutánig, tervezetten augusztus 16-án 14 óráig tart, a HÉV-ek 6-7 percenként járnak a Budapesten belüli szakaszon, hogy a késői kiköltözők is el tudják hagyni a fesztivál területét.