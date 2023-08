Hoppál Péter beleszállt azokba az országokba, akik szerinte nem köszöntötték fel Magyarországot

Mint beszámoltunk róla, Orbán Viktor szerint a Karmelita kolostorban „diplomáciai nagyüzem” vette kezdetét a hétvégén: 72 óra alatt 15 ország magas rangú képviselőjét fogadta, akik a sportesemény kapcsán kaptak meghívást.

Arról, hogy kiktől érkezett gratuláció Magyarország születésnapjára, Hoppál Péter is posztolt a Facebookon.

A kiemelt kulturális ügyekért felelős miniszteri biztos most csokorba szedte „az országokat, akik felköszöntötték Magyarországot augusztus 20-án”:

Törökország,

Oroszország,

Kína,

Szerbia,

Bosznia-Hercegovina,

Azerbajdzsán,

Türkmenisztán,

Üzbegisztán,

Kirgizisztán,

Katar.

„A Nyugattól nem meglepő, de a lengyel kormány, más európaiak…?” – tette fel a kérdést posztja végén Hoppál Péter.

Egy sor gratuláció érkezett más országoktól is

A politikus azonban téved, ugyanis mások is felköszöntötték Magyarországot, többek között példáulUkrajna új nagykövete is így tett, akinek nemrég hagyták jóvá abefogadó nyilatkozatát. A posztban említett Lengyelország nagykövetsége is felköszöntötte Magyarországot egy Facebook-posztban, még augusztus 20-án reggel.

A 444.hu szerint a fentieken kívül a német nagykövetség augusztus 20-án a reggeli órákban közösségi oldalán gratulált Magyarországnak. A francia nagykövetség és az Egyesült Királyság nagykövetsége szintén ezen a felületen írt jókívánságokat államalapításunk napja alkalmából.

Az Egyesült Államok nagykövete, David Pressman kenyérsütős videójával köszöntette fel a magyarokat, Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere közleményben kívánt boldog Szent István-napot – részletezi az RTL.