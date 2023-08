Szexképek, orgiák, szeretők – ezek után is van visszaút a politikai pályára, még ha nehéz is

Borkai Zsolt a hétvégén jelentette be, hogy ismét elindul a választásokon. Bár már a botrány kellős közepén is elnyerte a szavazók bizalmát, nem csak a saját példája bizonyítja, hogy függetlenül az ügy kínos mivoltától, számos „félrelépés” után is lehet még visszatérés a politikai pályára.

Több mint 19 ezer győri gondolta úgy 2019 októberében, hogy továbbra is jó helyen van a város vezetése a Fidesz–KDNP jelöltje, Borkai Zsolt kezében. Az egykori olimpiai bajnok akkor már 13 éve vezette Győrt, ezúttal viszont kicsit más volt a helyzet, hiszen a szavazás előtt néhány héttel egy kiszivárogtatással kirobbant a magyar politika egyik leghangosabb szexbotránya: Borkait és barátait több hölgy társaságában filmezték le titokban egy jachton, félreérthetetlen helyzetekben. Bár a választásokat így is megnyerte – egy hajszállal az ellenzéki jelölttel szemben –, gyakorlatilag addigra annyira elfogyott körülötte a levegő, hogy nem sokkal a szavazólapok megszámlálása után lemondott posztjáról és a kormánypártból is kilépett. Helyét később az időközi választásokon győztes, szintén a Fidesz által támogatott Dézsi Csaba András vette át, miután csaknem 24 ezer szavazattal, könnyedén nyert.

Épp emiatt lesz kifejezetten pikáns helyszín jövő júniusban Győr, Borkai ugyanis vasárnap bejelentette, hogy elindul a választásokon.

Hogy lesz-e ismét visszaút Borkainak a polgármesteri székbe, arról júniusban mondanak majd ítéletet a győri választópolgárok. Az Index által megkérdezett szakértő szerint egy ilyen visszatérő politikai esélye mindig az aktuális kínálattól függ. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint amennyiben a két fő oldal jelöltje közé be tudja verekedni magát az illető, akkor lehet reális esélye. Ehhez viszont az kell, hogy vezekeljen.

„Van visszatérés, de nehéz. A választók jóval toleránsabbak, ha a házasságtörő politikus tényleg „csak” félrelépett és nincs az ügy mögött más, például bűncselekmény, vagy olyan tényező, amely hitelteleníti őt. Konkrétabban: a szavazók inkább megbocsátanak olyannak, akit „klasszikus” félrelépésen kapnak, szemben másokkal, akik például azonos neműekkel buknak le. Fontos ugyanakkor előbbi esetben is az, hogy lássák a szavazók a vezeklést, és azt, hogy a családja kiáll a politikus mellett” – mondta az Indexnek Kiszelly Zoltán.

Lapunk összegyűjtötte, hogy kiknek állt újra a zászló egy kínos szexbotrány után, és kiket engedett a süllyesztőbe a politikai lefolyó.

Van visszaút a botrány után

A 2019-es kampányidőszakban nem csak Borkai Zsolt szexvideójától volt hangos a közélet, hasonló ügybe keveredett Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás is. A 2019-ben a Budaörs Fejlődéséért Egyesület színeiben induló politikusról néhány hónappal a választások előtt szivárogtattak ki szexvideót, amelyen egy prostituálttal volt látható. A politikus elismerte, hogy ő szerepel a videón, de kijelentette: nem tudott arról, hogy a hölgy prostituált lett volna, masszőrnek hitte, véleménye szerint elcsábították. Ugyanakkor jelezte azt is, hogy előzetesen megpróbálták megzsarolni a felvétellel, amely miatt feljelentést is tett a rendőrségen. Wittinghoff végül Borkaihoz hasonlóan simán nyert a választásokon, kis különbség viszont a két történetben, hogy ő nem mondott le posztjáról, azóta is Budaörs polgármestere.

2019 decemberében még egy súlyos szexbotránytól volt hangos a hazai politikai élet. Gyurcsány Ferenc pártjának, a Demokratikus Koalíciónak az egyik prominens tagjáról, Gréczy Zsoltról derült ki, hogy intim képeket készített magáról, amelyeket a Vadhajtások című internetes oldal hozott nyilvánosságra. A botrány miatt Gréczy lemondott parlamenti mandátumáról, de a politikától nem távolodott el, aktívan kampányolt később is. 2022-ben végül listáról ismét bejutott az Országgyűlésbe, amelynek azóta is tagja.

Kovács László egykori külügyminiszter már az Európai Bizottság egyik fontos posztján ült 2005-ben, amikor hivatalosan is elismerte régóta pletykált viszonyát, de mint akkor is leszögezte: „ez szigorúan magánügy volt”. Igaz, addigra kiderült, hogy Kovács a szeretőjét külügyminiszterként diplomáciai eseményekre is magával vitte, ahol feleségeként mutatta be a hölgyet. Végül ez sem kezdte ki politikai pályáját, 2010-ben az MSZP országos listájáról jutott be az Országgyűlésbe. Kovácsról legutóbb akkor lehetett hallani, amikor kiderült, hogy megromlott egészségi állapota miatt folyamatos orvosi ellátást igényel, így egy idősek otthonában él jelenleg.

Mi a helyzet külföldön?

A júniusban elhunyt Silvio Berlusconi miniszterelnöki pályafutását ugyan nem ez az ügy törte meg, de valószínűleg közrejátszott abban a szexbotránya, hogy a kormányfői bársonyszékbe 2011 után már nem térhetett vissza. A Rubygate néven elhíresült bírósági ügy során kiderült, hogy a veterán olasz politikus előszeretettel szervezett úgynevezett unga-bunga partikat, amelyeken fiatal pucér táncoslányokkal múlatták az időt kollégáival. Köztük a már említett Rubyval, azaz Karima El Mahrouggal, aki mindössze 17 évesen vett részt az egyik ilyen partin. Első fokon több év börtönre ítélték Berlusconit kiskorúnak fizetett szexuális szolgáltatásért és hatalommal való visszaélés miatt, de végül a hosszú évekig tartó tárgyalássorozat végén felmentették. Berlusconi viszont már ez előtt visszatért a politikába, újraindította Forza Italia nevű pártját, amely a tavalyi olasz választásokon is fontos szerepet töltött be, koalíciós partnerként többek között neki is köszönheti Giorgia Meloni a kormányfőségét.

Noha videó nem készült róla, az amerikai David Vitter lebukása legalább annyira kínos volt, mint Borkaié vagy Wittinghoffé idehaza. A republikánus szenátor telefonszámát ugyanis egy kerítőnő, bizonyos Deborah Jeane Palfrey, azaz a köznyelvben csak D.C. Madamként ismert, prostituáltak közvetítésével foglalkozó hölgy kontaktlistájában találták meg újságírók. Miután azonosították 2007-ben, Vitter mindent elismert és vállalta a felelősséget bűneiért. Nagyban javította a megítélését a közvélemény szemében, hogy a botrány ellenére felesége mindvégig kiállt mellette, így 2010-ben viszonylag könnyedén, 57 százalékkal választották újra a szenátusba.

Vitternél talán kevésbé kínosabb, de ugyancsak kellemetlen ügybe bukott bele a szintén republikánus Mark Sanford is, aki még Dél-Karolina állam kormányzójaként gondolta úgy, hogy jó ötlet amerikai kirándulásnak hazudnia dél-amerikai utazását. Sanford ugyanis hivatalosan egy amerikai hegységben túrázott, miközben Argentínában pihent a szeretőjével. A félrelépés kiderült, Sanford felesége azonnal be is adta a válási papírokat, a politikus pedig az egyre növekvő népharag miatt kénytelen volt lemondani. Ez sem volt ugyanakkor elég ahhoz, hogy elvegye a kedvét a politikától: néhány év kihagyás után, 2013-ban elindult a képviselőválasztásokon és nyert. Azóta is az amerikai törvényhozás tagja.

Akiknek nem volt visszaút

A politikai életbe amilyen gyorsan be lehet törni, legalább olyan sebességgel el is lehet tűnni. A szexbotrányok pedig sokszor ráégnek a politikusokra. Számos példa van a fentebb felsoroltakkal szembenállókra, akiknek nem volt megbocsátás és azóta sem tudtak semmilyen közéleti posztot megfogni.

Az első magyar politikus, aki szexbotrányba keveredett, Füzesabony polgármestere, Pásztor József volt, aki talán a legfurcsább módon bukott le 1997-ben.

A sofőrje édesanyjával készült szexvideóját véletlenül vagy ő, vagy valamelyik családtagja visszavitte a helyi videótékába, így hamar kiderült a légyott.

A botrány után lemondott és ugyan 1998-ban megpróbálkozott a visszatéréssel, a választók nem kértek belőle.

Ennél frissebb történet, és nagyobb visszhangot is kapott Szájer József fideszes EP-képviselő ügye, aki Brüsszelben, egy olyan buli után bukott le, amelyen a belga rendőrség szerint legalább kéttucatnyi alulöltözött férfi is részt vett. Szájer a botrány miatt lemondott posztjáról, hazaköltözött, és azóta vidéki otthonában él. Néhány hete Deutsch Tamás épp lapunknak adott interjújában vetette fel, hogy Szájernek már újra „játékban kellene lennie”, azaz ismét politizálnia kellene. A már fentebb említett okok miatt ugyanakkor az ő esetében kevésbé lehetnek toleránsak a választók.

Egykor Barack Obama volt amerikai elnök lehetséges utódjaként is emlegették, a Demokrata Párt üdvöskéje, Anthony Weiner politikai karrierje azonban rendkívül dicstelen véget ért 2011-ben, amikor kiderült róla, hogy szexképeket küldözgetett több nőnek is. Bár eleinte tagadta az ügyet, végül mégis elismerte tettét. 2017-ben derült ki, hogy célpontjai között egy kiskorú is volt, emiatt börtönbüntetésre ítélték. 2019-ben szabadult, majd felesége is elvált tőle. Azóta sem talált vissza a politikába.

(Borítókép: Borkai Zsolt 2019. október 15-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)