Karácsony Gergely megosztott egy bejegyzést a Facebook-oldalán, miszerint nem a főváros, hanem a kormány ötlete volt a biciklisávok fizikai leválasztása. Sőt, a Nemzeti Kerékpáros Stratégiában szerinte a kormány is hasonló terveket készített korábban. Gulyás Gergely közben jogi lépéseket is kilátásba helyezett.

A Budapest Közút még júniusban rugalmas zöld oszlopokkal határolta el az Üllői és Váci út kijelölt biciklisávjait mindkét irányban, ami aztán hatalmas vitát gerjesztett. A döntést először a mentősök kifogásolták, mondván, hogy akadályozza a gyors előrehaladásukat.

Később azonban a közösségi közlekedést is befolyásolta a döntés. Aki szeretne eljutni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, vagy onnan bejönni a városközpontba, az a BKK 100E buszjáratával utazhat. A buszok csúcsidőben nem az eredeti útvonalon, hanem terelve a Baross utcában járnak az Üllői út helyett, ahol gyakran vannak dugók, így a menetidő nagyjából 8-10 perccel nőtt meg.

Azonban most újabb fejezethez érkezett a vita, ugyanis Karácsony Gergely arról írt egy Facebook-bejegyzésben, hogy a kormány építette az első pollerekkel védett kerékpársávot, méghozzá épp az Üllői úton.

Az MVM Dome megépítése során új kerékpársávokat hoztak létre mindkét oldalon, amelyeket műanyag terelőbójákkal védtek – nagyon helyesen

– olvasható a főpolgármester bejegyzésében.

Mint kiderült, ezek az elmúlt években elhasználódtak, de egy képet is megosztott Karácsony, ami a kormány által elfogadott Nemzeti Kerékpáros Stratégiából való. A stratégia többek között ugyancsak szorgalmazza a biciklisávok fizikai leválasztását.

Borzasztó károkat okoz hazánknak az a politika, amely nem azt nézi, hogy mik a helyes és a helytelen dolgok, mi a jó és mi a rossz, hanem folyton azt akarja az emberek fejébe verni, hogy kik a »jók« és kik a »rosszak«. És persze mindig a kormány a jó és az ellenzék a rossz, bármit is csinálnak

– írta a főpolgármester.

Karácsony leszögezte, hogy „a kerékpársávokat, ahogyan a járdákat is, az autósávoktól elválasztani jó dolog”. Mert ez segíti az autósokat a szabályok egyértelműsítésével, és védi a védtelen közlekedőket, ami szerinte életeket is menthet.

Az embereket hergelni, a politikai ellenfeleket ha van rajta sapka, ha nincs alapon hazug módon gyalázni, a sajátjainkat meg mindenből kimagyarázni, rossz dolog. Nagyon rossz

– zárta gondolatait.

Gulyás Gergely is megszólalt

Gulyás Gergelynek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a csütörtöki Kormányinfón is felvetették a kérdést, mit gondol a kerékpársávokról. Gulyás szerint ez egész egyszerűen a fővárosi „autósüldözés” egy újabb fejezete.

Szerinte a főváros korábban csak azt büntette, aki autót használ Budapesten, de most annyival súlyosabb, hogy már az autóval dolgozók, sőt az életmentők életét is megnehezíti.

Gulyás szerint jogi lépéseket is vonhat maga után, ha valaki nem biztosítja a mentőautók számára, hogy eljuthassanak a kívánt helyre időben. De reméli, hogy győzni fog a józan ész, és nem lesz szükség jogi lépésekre.

Az Üllői úti helyszínen egyébként mi is megmértük a kerékpársáv szélességét, és azt is ellenőriztük, hogy oda be tud-e hajtani egy megkülönböztető jelzést használó mentő (Mercedes Sprinter). Az ugyan, ha szűken is, de befér, azonban egy tűzoltóautó már nem, illetve csak úgy, ha ráhajt a zöld műanyag oszlopokra (pollerekre). A taxisok ha nem is örültek, de elfogadták, hogy a korábban metrópótlást támogató buszsávból lekerített bringaút lett.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Gulyás Gergely. Fotó: Szollár Zsófi / Index)