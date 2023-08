Gulyás Gergely: Az inflációt meghaladó béremelést akarunk megvalósítani

Az iváncsai akkugyárral kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: minden esetben ott, ahol veszélyes hulladékkal foglalkoznak, és nem tartják be a szabályokat, be fogják zárni az adott gyárat. Emlékeztetett rá, hogy Bátonyterenyén fel is függesztették az akkugyár működését.

A hatóságnak megvan az az eszköze, hogy a működést felfüggessze, a miniszter szerint egyébként indokolt a jelenleg kiszabható bírság mértékének emelése, az európai környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

Azt is elmondta, hogy már a sorozatos szabálysértés is elég ahhoz, hogy bezárassanak egy gyárat, nem kell feltétlenül a környezetre és emberi egészségre veszélyesnek lennie.