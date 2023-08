A miniszterelnök hivatalosan augusztusban ment volna nyaralni, de eddig ennek nem volt semmilyen jele, és múlt héten már ő is arról beszélt, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben a nyaralás sem engedhető meg.

Tavaly miniszterelnöki pályafutásának egyik leghosszabb nyaralásán vett részt Orbán Viktor. Akkor csaknem három hetet töltött Horvátországban a kormányfő, akinek megszokott nyári célpontja déli szomszédunk. Általában augusztusban szokott elutazni az Adriára, tavaly augusztusban például Brač szigetén is feltűnt, vakációja alatt pedig szakállat is növesztett, amelyet egészen a hónap végéig megtartott.

Bár a miniszterelnök hivatalosan rendkívül keveset oszt meg nyaralásairól, a korábbi években többször is írtak arról horvát lapok, hogy a magyar kormányfő ott töltötte szabadságát. Éppen ezért kérdezte meg az Index július 6-án, a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy mikor megy nyaralni a Fidesz elnöke. A tárcavezető akkor elmondta: hogy a kormányfő későn, augusztusban megy szabadságra. Ezután Havasi Bertalannál, a miniszterelnök sajtófőnökénél e-mailben érdeklődtünk, hogy Orbán Viktor hol töltődik majd fel idén nyáron, de erre már nem kaptunk választ.

Árvízvédelem és aláírások

A kormányfő nyaralása azóta nem került szóba, ennek pedig az lehet az oka, hogy nem is kerül rá sor. A miniszterelnök ugyanis egész nyáron rendkívül aktív volt. Előbb július végén Tusnádfürdőn mondott beszédet, majd kormányzati személycserékről is döntött, augusztus elsején pedig megemlékezett az aznap életbe lépett módosításokról közösségi oldalán, így például a kötelező akciók kiterjesztéséről. Ezt persze akár külföldről is megtehette volna, de közben nem volt olyan fejlemény, amely erre utalt volna. Főleg, hogy augusztus 3-án ő szignózta a kormányrendeleteket a Magyar Közlöny aktuális száma szerint,

majd augusztus 7-én az árvízvédelem miatt tartott terepszemlét, erről videót is posztolt a Facebookra.

Következő Facebook-bejegyzése ugyan csak augusztus 16-án született meg, amelyben a kabinetvezetői értekezletről emlékezett meg „munka van” felütéssel, de előtte 9-én az egykori Twitteren volt aktív, majd 10-én szintén megjelent aláírása a Magyar Közlönyben, amelyet távolléte esetén Semjén Zsoltnak kellett volna helyettesítenie a sajátjával.

Nehéz idők alatt nincs nyaralás

Augusztus 17-én jött aztán egy közös kép Lázár Jánossal, amelyhez azt írta közösségi oldalán a miniszterelnök, hogy „a munka nyáron sem áll meg”. Egy nappal később, pénteken élő interjút adott a Kossuth Rádióban. Itt szögezte le azt, hogy „nyáron sem áll meg az élet meg a munka, ilyen nehéz gazdasági helyzetben a nyaralás nem engedhető meg néhány kulcsminiszter számára, úgyhogy dolgozunk”.

Az interjú után Zalaegerszegen, a Rheinmetall gyárátadóján mondott beszédet a kormányfő, az azt követő ünnepi hétvégén pedig a már ismert diplomáciai nagyüzem indult be, amelynek során egymásnak adták a Karmelita kolostor kilincsét a külföldi vezetők, akikkel Orbán együtt nézte meg este a budapesti tűzijátékot. Hétfőn ismét vendégeket fogadott irodájában a miniszterelnök, ahogyan kedden is találkozott II. Tavadrosz kopt pápával, de előtte még interjút adott Tucker Carlsonnak.

Kormányülés és munka

Így érkeztünk el a szerdáig, amikor kormányülést tartottak a Karmelitában. Az erről szóló posztjában Orbán kiemelte:

Munka van bőven: az inflációt letörjük, de itt nem állunk meg! Beindítjuk a gazdasági növekedést és tovább fogjuk emelni a béreket!

Ezek alapján úgy tűnik, ezúttal kimaradt a horvátországi vakáció a miniszterelnök számára. Ezzel kapcsolatban ismét kérdéseket küldtünk Havasi Bertalannak, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ arról: volt-e nyaralni a kormányfő idén augusztusban, és ha nem, akkor tervez-e még a hónap utolsó napjaiban vakációt. Erre ugyanakkor kicsi az esély, ugyanis jövő héten rendezik a Bledi Stratégiai Fórumot (BSF), amelyen Orbán Viktor már korábban is többször részt vett, így várhatóan most sem hagyja ki. Ha mégis, akkor az valószínűleg nem nyaralás miatt lesz.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)