Orbán Viktor: Magyarnak lenni egy küldetés, valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése

Cikkünk folyamatosan frissül.

Orbán Viktor azzal kezdte, hogy a kétharmad mint a cövek, egyfolytában áll, és még a végét sem látni. Nagy viták vannak arról, hogy a kétharmad a magyar nemzet egységének garanciája-e. A miniszterelnök úgy látja, ezek a viták átmetszik a jobb és baloldal hagyományos választóvonalait. Ez a vita arról szól, természetellenes dolog-e egy demokráciában, ha egy politikai párt hosszú időn keresztül folyamatosan hatalmon van, vagy ennek semmi köze a demokrácia minőségéhez.

Ez létező vita, jelentek is meg könyvek, amelyek azt mutatták ki, és osztom ezt az álláspontot, hogy a magyar földrajzból, történelemből, méretből fakadóan állandó jelenség, hogy előbb utóbb minden korszakban létrejön egy nagy nemzeti kormányzó párt.

A kiegyezés utáni világban is volt ilyen, az első világháború előtt ez megismétlődött Tisza Istvánnal, a két világháború között Bethlennel, és szerinte ez történt volna a második világháború után is, amikor a kisgazdák megnyerték a választást, de a Szovjetunió felszámolta a demokráciát. Orbán Viktor lát rokonságot az akkori törvényszerűségek és a mostaniak között, nagy erőkkel kell megküzdenie Magyarországnak, az emberek ilyenkor ösztönösen az egység irányába rendeződnek össze, keresik azt a pártot, ami a nemzeti érdekek mentén szervezi magát.

Orbán Viktor szerint az ellenzéki oldalon az a jelenség van, mint a futballban: az amatőröket a profiktól világos vonal választja el. Vannak amatőrök, gyerekek, bedobnak közéjük egy labdát, mindenki oda fut és össze-vissza rugdossák egymást is. Vannak viszont a profik, akik oda mozognak, ahol majd a labda lesz.

Ha a mostani kormányzópárt és ellenzék közötti különbséget akarom megfogalmazni, akkor ez a különbség. Távlatkülönbség van. Ők lecsapnak az ügyre mint egy kacsa, csinálnak egy balhét. A kormányzópártnak van rövid közép és hosszútávlat, taktika, stratégia. Ahogy egy hadrendet meg kell tervezni, a politika is egy csapatsport.

A kormányfő megjegyezte azt is, minden csapatnak vannak finanszírozói, a baloldal nagykutyákat képvisel, „Soros Gyuri bácsi nem szalad össze a Facebookkal”, megvannak azok a pénzügyi csoportok, akiknek világos szándékaik vannak, Magyarországon ezt a baloldalon találják meg. A politikáról úgy gondolkoznak, hogy hogyan tud Magyarország részévé válni a világdivatnak, „mi azt mondjuk, hogy itt egy közösség, vannak érdekek, adottságok, célok, és ehhez képest hogyan szervezzük meg a politikát”.

A Fideszt nem találják meg a nemzetközi erők, mert épp ők az ellenségeik, ezért a baloldalhoz fordulnak, de ez nem magyar jelenség, máshol is létezik, az árulás vagy a nemzeti önfeladás nem magyar sajátosság, „négyszer jól kupán parittyáztuk őket”. Orbán Viktor úgy látja, a választáson többszörös média és pénzügyi erőfölény volt a másik oldalon.

A miniszterelnök a moderátor kérdésére kitért arra is, hogy valaki rájön arra, hogy magyar, ebből kötelességek adódnak, de lehet ezt humorosan, szellemesen könnyedén is, „sokféle módon lehet magyarnak lenni”, a kérdés az, hogy tudják-e ez egy küldetés.

Valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése. Van egy kultúra, aminek az alapja egy olyan nyelv, amit azokon kívül, akik magyarnak születtek, mások nem értenek, tőlük el is tűnhet. Egyetlen esetben nem tűnik el a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar államiság története, ha mi fenntartjuk.

„Nem fenntartódik, egy angolszász gondolhatja, hogy fenntartódik, nincs ilyen küldetése, egy németnek sincs. De a magyarral nem ez a helyzet, ezt fenn kell tartani” – vélekedett Orbán Viktor. A kormányfő szerint minél inkább olyan emberek nőnek fel Magyarországon, akik szerint jó magyarnak lenni és kötelesség adódik belőle, jó szolgálni a hazát, akkor sokan lesznek és tovább áll a cövek.

Orbán Viktor beszélt arról is, az a fontos, hogy olyan helyre menjenek a gyerekek, ahol sok okos ember között lehetnek, de az, hogy ebből milyen diploma lesz, az másodlagos dolog. A lényeg megragadni a lehetőséget: sok okos ember között lenni, „megértettem, hogy az egyetemnek az a lényege, hogy folyamatosan okos emberek között kell lenni”.

A liberálisokkal és a kommunistákkal azért van nehéz dolguk, mert első pillantásra ez két, egymástól nagyon távol eső világ, „aztán meglepődsz amikor azt látod, hogy a kommunista rendszer összeomlása után a kommunisták nagyrésze liberális lesz”.

A választóvonal valójában az ember megértésénél van, ebben van hasonlóság köztük. A liberálisok és a velük lévő baloldal határozottan azt mondja, hogy az életben egyetlen fontos dolog van: ez te magad vagy. Ennek van egy nagy politikai tábora a nyugati világban. A másik felfogása az embernek, mint lénynek, ez a konzervatív oldal, amely azt mondja, azért vannak a világon, hogy boldogok legyenk, de vannak fontosabb dolgok, mint saját magunk, ilyen a családunk, a hazánk, és Isten, ezek léteztek előttünk is, és ha ezek fontosabbak, mint én, akkor arra választ kell találni, hogy a nálad fontosabb dolgot hogyan akarod szolgálni. Ebből egészen más politika jön.

Orbán Viktor antropológiai természetű választóvonalat lát itt, nem ideológiait.

A kormányfő kifejtette, az általa leírt kettéválasztott térkép egyik és másik oldalán is sokszínű világok vannak, de az emberi lét kérdésére és a politikai kérdésekre adott válaszok konvergálnak a bal és jobboldalon, ezért még mindig nem időszerűtlen ilyen szembenállásról beszélni.

Orbán Viktor szerint ha olvasnak történeti munkánkat, azt tapasztalják, hogy a legizgalmasabb viták úgy festettek korábban, hogy liberálisok kontra konzervatívok. Ezek a táborok elkezdtek egymáshoz közeledni, és a fasizmus, valamint a kommunizmus megjelenésével szövetséget kötöttek. A liberálisok 1990 után rájöttek arra, hogy mindjárt vége van, és a viták újra a liberálisok és a konzervatívok között lesznek, ezért gyorsan berendezkedtek, elfoglalták az intézményeket, megadták a nyelvi kereteket, például akkor találták ki, hogy a demokrácia szükségszerűen liberális. A konzervatívok közben örömködtek, hogy vége van a kommunizmusnak, és mire észbe kaptak, a másik oldal már régen megszervezte magát, azóta is van egy jó tízéves hátrányuk.

A politikai témák vonzó megfogalmazásában, a nyelvi keretek kialakításában még mindig messze előttünk járnak. Ehhez nagy háttér kell, rengeteg ember aki gondolkodik, ír, egyetemek és alapítványok. Méretre és minőségre is hátrányunk van nemzetközileg, Magyarországra ezt nem mondanám.

Orbán Viktor szerint ha valaki ránéz a nemzetközi politikára, azt látják, az angolszászok a legkifejlettebb példányai annak a megközelítésnek, amiben nem érik be azzal, hogy megfogalmazzák mi az érdekük. Az angolszász érvelés lényege, hogy nekik morálisan igazuk van. Ma is az látható, hogy morálisan megalapozzák, az ő álláspontjuk a helyes, ezzel az észszerű beszélgetés nagyjából véget is ért, „nem csak nincs igazad, rosszul kalkuláltál, nem, te rossz ember vagy, ez a nemzetközi diskurzus logikája ma”.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a 68-asok kiadták a jelszót: menetelés az intézményekbe, és elfoglalták az intézményeket. Ebben a NATO-t is ludasnak tartja, a második világháború után volt néhány nyugati ország, ahol komoly veszély volt a kommunista hatalomrakerülés. A hadsereg és a kormányzás a NATO-barát konzervatívoknál maradt, a szellemi élet ment a baloldalhoz, a konzervatívok nem tudták, hogy ennek később óriási következményei lesznek.

Orbán Viktor kezébe került egy echte baloldali Biblia a hatalomról, ebben Gramsci azt írja,

ha az ellenfeled kezében van a politikai hatalom, és nem tudod onnan kivenni, akkor ne azt célozd meg, hogy rángatod a kezéből a jogart, hanem azt a kontextust változtasd meg, amiben a hatalom gyakorlása történik. Ha ezt meg lehet változtatni, ha meg tudod mondani mi a jó és a rossz, akkor előbb-utóbb átveszed az intézményes hatalmat is. 1998 és 2002 között kormányon voltunk de hatalmon nem. Na ez itt a lényeg. Ezért vagyunk mi a lázadók, mert a hatalom a baloldal kezében van.

Orbán Viktor a jövő évi EP-választásokról kifejtette, sokszor fűztek hozzá hamis reményeket, „öregember nem vénember, azért nekiindulunk még”. Mindig úgy látták, hogy van esély arra, hogy megszorongassák a birodalmat építeni akaró erőt. A problémájuk az, hogy az ellenerő, amelynek a nemzeti függetlenség mellett kellene kiállnia, az Európai Néppárt nem teljesíti a küldetését, „ellógja a melót”.

A jobboldali európai egység ma nincs meg, a Fidesznek is azért kellett kijönnie a Néppártból, mert annyira baloldali volt, kicsit túlzok, az MSZP-be is beléphettünk volna. A választáson az lesz a kérdés, hogy a jobbodali egység megszületik-e, és ha igen, akkor többségre jut-e, erre ma több esély van mint öt éve, és sokkal több mint tíz éve.

Orbán Viktor arra emlékeztetett, mikor a Római Birodalom megdőlt, akkor azt nem egy másik birodalom döntötte meg, hanem különböző törzsek, ezért Európában szükségszerűen nemzetek vannak, de mindig ott volt a Római Birodalom emléke is. A miniszterelnök szerint Európába történelme okán bele van építve a nemzetállamok koncepciója és a birodalmi koncepció is, ez a csata zajlik, „az összefogás fontos, de legyen nemzetállamok összefogásának rendje, ne birodalmi rend”.

Hozzátette: amíg az egyensúly fennáll a birodalmi és a nemzetállami gondolkodás között, addig jól működik a gépezet, amikor ez megbillen, akkor baj van. A baj ma abból van, hogy a britek kiléptek, és rögtön megjelent a jogállamisági eljárás, a gazdasági kormányzás, a konstrukció az egyensúlyi helyzetből a birodalmi irányba billent.

A választásnak az a tétje, hogy a harc színterét áttegyük Brüsszelbe. Ez a csatát az Európai Parlamentben, a bizottságban, a tanácsban kell megnyerni. Helyre kell állítani az egyensúlyt, mert létrejön egy európai egyesült államok-szerű birodalom, amiben csak veszíthetünk.

Csütörtökön, a Balaton partján, Tihanyban kezdődött a politikai évadnyitó Tranzit Fesztivál. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester vitájáról itt számoltunk be. A program Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatódik.

(Borítókép: Orbán Viktor (b) felkészül a pódiumbeszélgetésére a Tranzit politikai fesztiválon Tihanyban 2023. augusztus 25-én. A kormányfő mellett Bohár Dániel (k) és Gyürk András (j) Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)