Megvan, mikor lesz az idei kötcsei piknik

Azt már eddig is lehetetett tudni, hogy idén szeptemberben is megrendezik a kötcsei pikniket, hiszen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter erről is beszélt a legutóbbi Kormányinfón.

Pontos dátumot azonban nem lehetett tudni. Az atv.hu most forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy a kötcsei találkozó szeptember 9-én lesz a Dobozy-kúrián, és már a meghívókat is elkezdték kiküldeni.

A kötcsei gyűlésen Orbán Viktor a saját párttársainak szokott politikai iránymutatást adni, és várhatóan idén megosztja majd a hallgatósággal, hogy miként látja az aktuális politikai helyzetet. Tavaly a zárt rendezvényen a miniszterelnök az ukrajnai háborúról, a szankciókról, valamint a magyar gazdaság helyzetéről is beszélt.

A lap szerint a kormányfő idén minden bizonnyal értékelő elemzést ad az ukrajnai háborúról, annak hatásairól, és valószínűleg cselekvési tervet is vázol a 2024-es önkormányzati és EP-választási kampány nyitánya előtt.

Mint írják, a jövő júniusi EP-választás azért is lesz speciálisabb az eddigieknél, mert 2024 júliusától Magyarország tölti be az EU soros elnöki tisztét, ezért elképzelhetőnek tartják, hogy erre is kitér majd Kötcsén a miniszterelnök.

Emlékeztetnek, hogy a kötcsei találkozó hagyományosan az őszi politikai évad nyitánya, a miniszterelnök tusnádi beszédét követi, de a parlamenti szezonnyitó kihelyezett Fidesz-frakcióülés előtt rendezik néhány héttel.

Ezt követően Orbán Viktor az őszi parlamenti ülésszak első napján általában az Országgyűlésben is beszédet mond, immár az ország előtt, nyilvánosan – tették hozzá.