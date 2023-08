Annyiba kerül egy zebra felfestése Pécsett, mint egy garzonlakás

Pécsen három ütemben alakítanának ki 28 gyalogátkelőhelyet, az önkormányzat szerint egyetlen zebra 28 millió forintba kerülhet, a kivitelezésre közbeszerzési eljárást írnak ki. A keddi közgyűlésen a képviselők többsége ezt elfogadta.

Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke az ATV Híradónak úgy fogalmazott, hogy messze nincs szükség ennyi zebrára, aminek költsége ugyan lehet meglepően magas, ha a festés mellett például lámpákra is szükség van, több tényező is megemelheti az árakat.

Auth István, a DK önkormányzati képviselője hozzátette, hogy mindegyik zebra egyedi eset, olyan is van, ahol parkolókat kell kialakításukhoz megszüntetni vagy újra tervezni, tehát nem csak egy egyszerű festésből áll a kivitelezés.

Az önkormányzat tervei szerint több olyan gyalogátkelőhely is lenne a jövőben, ahol a gyalogos jelzésére engedi át őket a lámpa. A helyi Fidesz szerint is szükség van ezekre, de túl drágának vélik a beruházás becsült összegét. Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője szerint ez is egy szelete Pécs 16 milliárdos adósságának, amit az utóbbi években halmozott fel a városvezetés.