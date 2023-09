Az üzemzavart elhárította a MÁV, de továbbra is komoly probléma van a menetrenddel

A közlemény szerint nem működik egy biztosítóberendezés Székesfehérvár állomáson, így a vonatok várakozásra kényszerülnek, és a kapcsolódó vasútvonalakon torlódnak a szerelvények – írta meg az MTI. A Mávinform közben arról tájékoztatott, hogy csütörtökön reggel negyed 9-től nem működik a biztosítóberendezés Székesfehérvár állomáson, a vonatok várakozásra kényszerülnek, a kapcsolódó vasútvonalakon torlódnak a vonatok.

A Székesfehérvár állomást érintő vonalakon 40-90 perccel megnőhet a menetidő, jelentős késésekre és járatkimaradásokra kell számítani.

A legutóbbi tájékoztatás szerint forgalmi változásokra kell számítani az alábbi vonalakon:

A székesfehérvári elővárosi vonatok Gárdonyból fordulnak vissza Budapest felé.

Az észak- és dél-balatoni vonalon 60-120 perces késésekre kell számítani.

A Székesfehérvár–Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár–Komárom vonalon egyes vonatok helyett pótlóbusz közlekedik.

Fontos kiemelni, Budapesten számos vonatkésésre kell számítani. Vannak olyan vonatok, amelyek 70, esetenként 90 percet késnek, és járatkimaradásra is készülni kell.

Nincsenek jó napjai a MÁV-nak

Ahogy arról szerdán beszámoltunk, Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán felmentette a vasúttársaság gazdasági vezérigazgató-helyettesét, Bádonfainé Szikszay Erzsébetet. Az eredeti információk alapján Virág István pályaműködtetési vezérigazgató-helyettest is felmentette a Lázár János vezette tárca, ám ezt később a MÁV cáfolta. Virág István elérte a nyugdíjkorhatárt, aktív szolgálatát nem fejezi be.

Csepreghy Nándor miniszterhelyettes elmondása szerint az 1-es vasúti fővonalon a közlekedés biztonságát veszélyeztető állapotok alakultak ki, ezért volt szükség sebességkorlátozás bevezetésére és a felújítási munkálatok minél hamarabbi megkezdésére.

Voltak és vannak, akik ezt a gyorsítást akadályozták, lassították vagy egyenesen szabotálták. És olyanok is, akik a munkájuk végzése helyett a vasúttal szembeni kampányhoz szállítottak anyagokat médiaszereplőknek, ellenzéki pártoknak. Ezektől a kollégáktól most megválunk. Van, aki nyugdíjba mehet már, mi pedig nem marasztaljuk. Van, akit lefokozunk. Van, akit felmentünk. Van, aki helyett másnak adunk lehetőséget

– fogalmazott Csepreghy Nándor. A miniszterhelyettes arra is utalt, hogy nem csupán nekik kellett távozniuk – és nem is csak a MÁV-tól, hanem a minisztériumból is.

Reagált a MÁV Az Index megkeresésére a MÁV sajtóosztálya arról tájékoztatott, hogy 10 óra 30 perctől már ismét üzemszerűen működik a biztosítóberendezés Székesfehérvár állomáson, de a korábbi várakozás okozta késések, a torlódások és a szerelvényfordulók miatt csak kora délutánra áll helyre a menetrend a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, a Székesfehérvár–Szombathely, a Székesfehérvár–Tapolca, a Székesfehérvár–Komárom, a Székesfehérvár–Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonalon. Arra is kitértek, hogy csütörtök reggel negyed 9-kor Székesfehérvár állomáson az elektronikus biztosítóberendezés ismeretlen okból leállt, így a vonatforgalmat is egy időre le kellett állítani a biztonsági előírásoknak megfelelően. „A szakemberek azonnal megkezdték a hiba elhárítását, de a forgalom korlátozásokkal csak egy óra múlva indulhatott meg, és a forgalmas pályaudvarnak először csak három vágányán lehetett közlekedni, de – a biztonság érdekében – lassabban haladhattak a vonatok. Mivel a székesfehérvári állomás jelentős vasúti csomópont, 5 irányból is csatlakoznak vonalak az állomáshoz, jelentős fennakadást okozott a vonatforgalomban a műszaki hiba: a vonatok várakozásra kényszerültek, torlódások és 40-90 perces (esetenként ennél is nagyobb) késések alakultak ki. A forgalom átszervezését azonnal megkezdték, pótlóbuszokat rendelt a vasúttársaság, egyes vonatok rövidebb útvonalon közlekedtek, Székesfehérvár helyett más állomásokon fordultak vissza, több járat kimaradt a menetrendből” – válaszolták lapunknak. A vasúttársaság az utasok elnézését kéri a műszaki hiba okozta kényelmetlenségek miatt. Tehát, ahogy a MÁV közlemény is fogalmaz: üzemszerűen működik a biztosítóberendezés, ugyanakkor az utasoknak továbbra is jelentős fennakadásokra kell számítani. Vannak olyan vonatok, amik több mit 100 percet késnek, ez jellemzően a Balaton és Budapest közötti vonalon tapasztalható.

