Veres Pál polgármestert támogatja Miskolcon az MSZP

A szocialista politikus a bejegyzésében azt írta: a Fidesz az elmúlt bő évtizedben mindent elkövetett az önkormányzatok jogainak és erőforrásainak korlátozásáért, azok ellehetetlenítéséért.

Az ellenzéki városvezetéseknek még nehezebb dolguk van, bizonyítaniuk kell, hogy nehezített pályán is meg tudják valósítani a fejlesztéseket, biztosítani tudják a szociális biztonságot. Miskolcon Veres Pál megmutatta, sem a világjárvány, sem a háború, de még a fideszes kormányzat megszorító politikája sem állíthatja meg abban, hogy megvalósítsa elképzeléseit, beváltsa ígéreteit

– érvelt a miskolci polgármester mellett Kunhalmi Ágnes, aki felsorolta Veres Pál érdemeit is:

A járvány tombolása idején Városvédelmi Alapot hozott létre, így működni tudtak a város intézményei. Széles körű összefogásnak köszönhetően a most 200 éves születésnapját ünneplő Miskolci Nemzeti Színház is nyitva maradt, és számos közösségi tér is létesült. Veres Pál szociálisan érzékeny szemlélete minden területen érződik. Iskolakezdési támogatások, tanulmányi ösztöndíjak, megemelt szociális juttatások és lakásfenntartási támogatások, óvodafelújítások igazolják munkáját.