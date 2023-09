Rokker Zsolttiról legutóbb tavaly lehetett hallani, ugyanis a 2022-es választáson az ellenzéki koalíció jelöltje volt a borsodi 5. (sátoraljaújhelyi központú) választókerületben. Mandátumot azonban nem szerzett: 13 526 szavazatot kapott, de ez csak 29,99 százalékos eredményre volt elég. A körzetet így a fideszes Hörcsik Richárd húzta be 60,60 százalékos eredménnyel.

Erdei Sándor Zsolt mostanáig miskolci önkormányzati képviselőként tevékenykedett a Velünk a Város nevű egyesület színeiben. E mandátumát még 2019-ben szerezte, a győzelem után egy videóban nyilatkozott az Indexnek.

Most azonban kiderült, hogy a Momentum Mozgalomban folytatja a pályafutását. A Minap című helyi lap szerint mindezt még csütörtök délután jelentette be Szopkó Tibor alpolgármester, a párt megyei szervezetének elnöke a miskolci Szent István téren tartott sajtótájékoztatóján. „Mi a Momentumban az értékek és az eredmények mentén történő politikában hiszünk. Városvezetőként és az Erdei Sándoréval szomszédos választókerület önkormányzati képviselőjeként is úgy látom, hogy ő rendkívül eredményes munkát végez, s teszi mindezt kitartóan, nagy alázattal és szorgalommal” – mondta Szopkó Tibor, hozzátéve:

ez önmagában még kevés lenne ahhoz, hogy megállapodjunk, de beszélgetéseink során az is kiderült, hogy Sándorral nagyjából hasonlóan látjuk a világot, hasonló értékek mentén gondolkodunk politikai és várospolitikai kérdésekben egyaránt.

Beszélt arról is, hogy a magyar önkormányzatiság nehéz helyzetben van, egyre nehezebb a helyhatóságok munkája, ezért is elengedhetetlen, hogy erősödjenek a települések azáltal, hogy erős felhatalmazású, elkötelezett helyi politikusok vállalnak munkát a saját településükön. Elmondása szerint Rokker Zsolttival a jövőben közösen dolgoznak azért, hogy több forrást és nagyobb önállóságot kapjanak az önkormányzatok, így a miskolci is.

Erdei Sándor Zsolt mindeközben kiemelte, a Momentum színeiben is „az orbáni rezsim lebontásáért dolgozik majd, valamint azért, hogy Miskolc egy jól élhető város legyen”.

Azt gondolom, hogy a Momentum egy fejlődőképes, fiatalos lendületű párt, amelyet a támogatottsága is mutat. Én úgy gondolom, hogy jó lesz ehhez a családhoz tartozni, örülök annak, hogy a Momentummal közös utunk most elkezdődik

– jelentette ki a politikus, aki elmondta azt is, hogy a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalomnak a jövőben is tagja marad a pártba való belépés mellett, mivel a kettő nem zárja ki egymást.

Szopkó Tibor az eseményről a Facebookon is beszámolt, és hangsúlyozta: büszke arra, hogy a Momentum vezetői fontosnak tartják a vidék problémáinak, az emberek problémáinak a megoldását. „Fekete-Győr András, Lőcsei Lajos, Stummer János és a frissen igazolt Erdei Sándor Miskolcon személyes kiállásukkal is bizonyították, számíthatnak rájuk a választók, és segítenek felerősíteni a közösségek hangját” – írta.