Robbanás történt Esztergomban, egy rendőr meghalt, többen megsérültek

Robbanás történt szerda este Esztergomban egy családi háznál. Az épülethez a robbanás előtt a rendőrök is kivonultak intézkedni, és legalább egy rendőr meghalt, többen megsérültek – közölte az M1 Híradója. Az Index már a helyszínen van, értesültünk arról, hogy a házban tűz is volt, és arról is, hogy mi robbanhatott fel.

Cikkünk frissül..

A közmédia úgy értesült, súlyos bűncselekmény történt Esztergomban. A város külterületén lévő családi házhoz fenyegetőzés miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a tűzoltóság,

és Az akció jelenleg is tart.

Az M1 szerint egy robbanás történt a családi háznál, amelyben egy rendőr meghalt és többen megsérültek (a híradóban 6-7 sérültről beszéltek). Az esetről a rendőrség hivatalos honlapján még nem számoltak be.

Napközben kezdődött, estére történt meg a baj

A híradóban azt mondták, hogy a családi házban élő férfi még napközben kezdett el fenyegetőzni robbantással, és az esti órákban váltotta be fenyegetését. Nem tudni, hogy robbanószerkezet, vagy egy gázpalack robbanhatott-e fel. Az M1 tudósítóját egyelőre nem engedték a helyszínre a rendőrök.

A hvg.hu tudósítója szintén a családi ház közelébe érkezett, és megosztott egy videót, amin látszik, hogy valóban zajlik még valamilyen akció.

Pintér Sándor a helyszínre tart, a TEK is kivonult

Esztergomban tart szerdán és csütörtökön kihelyezett frakcióülést a Fidesz, amelyre szerda délután már Orbán Viktor is megérkezett

Egyelőre nem tudni, hogy ennek a robbantásnak van-e valami köze ahhoz az eseményhez.

Az viszont biztosnak tűnik, hogy Pintér Sándor belügyminiszter a helyszínre tart.

Erről a hvg.hu írt, amelynek kollégája a helyszínen értesült a belügyminiszter érkezéséről (Pintér Sándor szintén a frakcióülés miatt ment eredetileg Esztergomba). A portál úgy tudja: sok rendőr- és mentőautó van a helyszínen, és a Terrorelhárítási Központ munkatársai is kivonultak.

A Komárom-Esztergom vármegyei ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt vizsgálatot indított az ügyben – írta az M1.

Zavart elméjű férfi lehetett, gázpalackot robbanthatott

Mindeközben a Magyar Nemzet úgy értesült: egy zavart elméjű férfi robbantott fel vélhetően egy gázpalackot a rendőri intézkedés közben.

A lap ugyancsak 6 további sérültről tud, és szintén arról írt, hogy a rendőri és ügyészségi intézkedés jelenleg is tart. Arról egyelőre nincs hír, hogy a robbantóval mi történt, így azt sem tudni, ő is a sérültek között van-e.

M1: Hivatalos információk csak később jönnek, még több sérült is lehet

Az M1 tudósítója nem sokkal 20.30 előtt bejelentkezett a helyszínről. Mint mondta, hivatalosan a hatóságok továbbra sem erősítették meg a fenti információkat.

Elmondása szerint ez nagyjából 1-2 órán belül történhet meg, akkor jelenthet meg az első hivatalos közlemény arról, hogy mi történt.

Elmondása szerint sok rendőr és mentő érkezett a helyszínre, továbbá azt is hozzátette: egyes sajtóértesülések szerint az esztergomi kórházban több osztályt is kiürítettek – ami akár arra is utalhat, hogy az említett 6-7-nél több sérült is lehet (a hvg.hu ezzel kapcsolatban úgy értesült, hogy este nyolc óra körül több, sérülteket szállító mentőautó is elhagyta a helyszínt).

Index-infó: tűz volt a házban, egy gázpalack robbanhatott fel

Időközben az Index munkatársa is megérkezett a helyszínre. Kollégánk úgy értesült, hogy valóban egy gázpalack robbanhatott fel, és a ház ki is gyulladt ezután. A tüzet azóta már sikerült eloltani.

Ezért most a tűzoltók elhagyták a helyszínt, és átengedték a terepet a rendőröknek, akik folytatják a helyszíni vizsgálatot. Amint többet megtudunk, jelentkezünk.

TEK-es lehetett a halott és a sérültek

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a robbantás előtt – az ilyenkor szokásos eljárásrend szerint – a TEK érkezett. A lap szerinta TEK felszámoló egységével érkező túsztárgyaló próbálta meggyőzni az egyre agresszívabb férfit, hogy hagyjon fel a szándékával, ám nem járt sikerrel.

A tettes állapotáról ni ncs hír, ám valószínűleg a súlyosan sérültek között van – tette hozzá a lap.

Kollégánk szerint Pintér Sándor a helyszínre érkezhetett, és megtalálhatták az elkövetőt

Az Index tudósítója szerint továbbra is le van zárva a teljes útszakasz ott, ahol a robbanás történt, Esztergom Búbánatvölgy nevű városrészében.

Egy adott szakasznál tovább nem engedik az újságírókat. Mindenkinek le kellett állítania az autóját, aki járművel menne abba az irányba. A helyszínen közvilágítás sincs.

Kollégánk azt is jelentette, hogy a rendőrök továbbra is folyamatosan érkeznek a helyszínre.

Egy villogó rendőrautó felvezetésével vélhetően nemrég érkezett meg a helyszínre Pintér Sándor belügyminiszter is.

Ezen kívül szintén úgy értesültünk, hogy a halott rendőr TEK-es volt. Kollégánk végül azt az információt kapta, hogy az elkövetőt is megtalálhatták a helyszínen a rendőrök (állapotáról nem kaptunk infót).

Időközben az M1 is híradójában is arról beszéltek, hogy továbbra is le van zárva a teljes útszakasz, és még a szomszédokat sem engedik oda a házukhoz.

Budapestre is szállítottak sérülteket, körözött bűnöző lehetett a robbantó

A hvg.hu úgy tudja, hogy a mentőautók egy része az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba, egy másik része viszont Budapestre, a Honvédkórházba vitte őket.

A Bors úgy tudja, hogy a helyi kórházban mozgósítottak minden elérhető dolgozót, mindenkit berendeltek a sürgősségi osztályra. A lap azt is hozzátette:

meg nem erősített információik szerint egy körözött bűnöző robbantott a házban.

„Már jó ideje folyamatos a szirénázás, azt, hogy rendőr, mentő vagy tűzoltó-e, nem tudjuk, de valószínűleg az összes. Iszonyatos mennyiségű ember érkezett, és azóta is megállás nélkül száguldanak, szóval sejtjük, hogy nagy lehet a baj. Mi is aggódunk, hogy mi lehet ez, nagyon megijedtünk” – mondta a lapnak helyi lakos.

A Fidesz-frakció és Orbán Viktor szerint is szolgálatot teljesítő rendőr volt az áldozat

Este fél tíz körül a Fidesz-frakció közleményt adott ki, amely szerint azt írták: megdöbbenéssel értesültek a szerda este Esztergomban történt robbantásról, amelynek egy akció közben elhunyt rendőr volt az áldozata.

A Fidesz-frakció részvétét fejezi ki az akció közben elhunyt rendőr családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kíván

– írt a párt frakciója.

Időközben Orbán Viktor is egy hasonló tartalmú bejegyzést tett közzé a Facebookján. „Őszinte részvétem a szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőrtiszt családjának. A sebesülteknek jobbulást kívánok” – írta.

