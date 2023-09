Hamarosan megszólal a TEK az esztergomi robbantásról

Robbantás történt szerda este Esztergomban egy családi háznál. Az épülethez a robbanás előtt a rendőrök is kivonultak intézkedni. A robbanás következtében a TEK egyik munkatársa életét vesztette, több rendőr, valamint tűzoltó megsérült, közülük négyen súlyosan, heten könnyebben, civil személy nincs köztük. Az elkövető az is meghalt a robbanásban. A TEK csütörtök délután szólal meg először hivatalosan.

Szerda este robbanás történt Esztergom egy külterületi, nem túl sűrűn lakott részén, a Búbánatvölgyben, egy családi házban.

A robbanásban a TEK egyik munkatársa, valamint az elkövető is meghalt. Ez volt az első eset, hogy a TEK egyik tagja életét vesztette egy bevetésen.

A robbanás következtében több rendőr, valamint tűzoltó megsérült, közülük négyen súlyosan, heten könnyebben, civil személy nincs köztük. A sérülteket Esztergomba, Budapestre és Tatabányára vitték. Az Index úgy tudja, vannak köztük életveszélyes állapotban lévők is.

A nyomozó ügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indított nyomozást az ügyben, az eljárási cselekmények jelenleg is folyamatban vannak. Az elsődleges adatok szerint rendőri mulasztás nem történt az ügyben.

Az Index információi szerint csütörtök délután hivatalos sajtótájékoztatón ismerteti a TEK az esztergomi műveletet és annak következményeit.

Ahogy arról az Index is beszámolt szeptember 20-án, szerdán este a TEK műveleti egysége egy előre egyeztetett bűnügyi feladat végrehajtására vonult ki Esztergom egy külterületi, nem túl sűrűn lakott részére, a Búbánatvölgybe, egy családi házhoz. A TEK egységei 19 óra körül hatoltak be az épületbe, mert – a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos közleménye szerint – a körözés alatt álló férfi nem volt együttműködő és a vele folytatott tárgyalás sem vezetett eredményre.



Ekkor – a Ripost információi szerint – az egység tagjainak egy része pajzzsal hatolt be a házba, ezek valamelyest felfoghatták a robbanás erejét. A pajzsot nem használó személyek súlyosan sérültek, úgy tudni, hogy testük több pontján is égési sérüléseket szenvedtek. A férfi a hírek szerint már előzőleg fellocsolta a lakást benzinnel, majd amikor érzékelte, hogy a TEK behatolt az épületbe, begyújtotta a bekészített üzemanyagot és a gázpalackot. Az eset során a TEK egyik, a robbantóhoz legközelebb álló embere azonnal életét vesztette, nem sokkal később a korábban masszőrként dolgozó gyilkos is meghalt. Tizenegyen sérültek meg, heten könnyebben, négyen súlyosan.



Az Index információi szerint csütörtök délután hivatalos sajtótájékoztatón ismerteti a TEK az esztergomi műveletet és annak következményeit.

Hősi halottá nyilvánították

Pintér Sándor szerint hősi halottá nyilvánította és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki néhai Kónya Gábor Lajos rendőr törzszászlóst, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság műveleti tiszthelyettesét, aki szerdán Esztergomban, egy körözött férfi elfogására irányuló bűnügyi feladat végrehajtása közben vesztette életét, amikor a célszemély - az elsődleges adatok alapján - szándékosan gázrobbanást idézett elő.

A Belügyminisztérium MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint Pintér Sándor belügyminiszter részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr hozzátartozóinak.

Néhai Kónya Gábor Lajos rendőr főhadnagy temetéséről később történik intézkedés, a hátrahagyottakról történő kegyeleti gondoskodás valamennyi lehetőségét a Belügyminisztérium biztosítja.

A sérülteket a belügyminiszter elismerésben részesítette.

A tárcavezető a rendészeti államtitkár és a Terrorelhárítási Központ főigazgatója kíséretében csütörtökön meglátogatta a kórházban nem intenzív osztályon ápolt sérülteket, akiknek a rendészeti vezetőkkel közösen mielőbbi felgyógyulást kívánt – közölte a Belügyminisztérium.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)