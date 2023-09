Alaptörvénybe írják a magyar szuverenitás védelmét, nem enged a kormány Brüsszelnek

Esztergomban döntöttek a következő hónapok legfontosabb kérdéseiről a kormánypártok, ahol a képviselőknek Orbán Viktor miniszterelnök tartott eligazítást a Fidesz és a KDNP kétnapos frakcióülésén. A fejleményekről Kocsis Máté, a Fidesz újraválasztott frakcióvezetője és Simicskó István, a KDNP frakciójának vezetője sajtótájékoztatón számolt be.

A magyar szuverenitás fenntartása lesz a következő hónapok legfontosabb feladata a közelgő Európai Parlamenti választások során – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, akit a kihelyezett frakcióülésen ismét megválasztottak frakciótársai. Kocsis a sajtótájékoztató elején részvétét fejezte ki az Esztergomban elhunyt rendőr családjának.

A frakcióvezető beszédét folytatva elmondta: megnézték a svédországi közszolgálati felvételeket, amelyek nagy vihart kavartak a hazai politikai életben. Mint mondta: döbbenten álltak előtte és magyarázatot várnak a svédektől erre a filmre, hogyan gondolták azt, amit Magyarországról terjesztenek. Ezzel kapcsolatban kiemelte: nem is érti, ezek után hogy gondolhatják, hogy Magyarország minden további nélkül megszavazza Svédország NATO-csatlakozást. Egyelőre nem tudtak a kormánypárti frakciók támogató döntést hozni a kérdésben, előtte tisztázni kellene ezt az ügyet, de kicsi esélyt látnak arra, hogy ez ősszel megtörténik.

Gazdasági, kulturális és politikai szuverenitás

A miniszterelnök helyzetértékelést tartott. A főtéma az európai parlamenti választás volt. Szerinte mindenhol fokozódó viták vannak, a magyar kormány álláspontja, hogy Brüsszelben változást kell elérni. „Azokkal kell változást elérni, akik háború helyett békét szeretnének, akik a migráció helyett a családok védelmét szeretnék és akik elutasítják a genderideológiát”. Szintén nagyon fontos a magyar szuverenitás megvédése, gazdaságilag, kulturálisan és politikailag. Ezt majd az alaptörvénybe is bele szeretnék írni.

Brüsszel el akarja törölni a rezsicsökkentést, a bankok különadóját, azt akarják, hogy vezessük ki a kamatstopot, engedjük be az ukrán gabonát, azt is meg kívánják mondani, honnan vásároljunk gázt, olajat, mivel váltsuk ki az atomot és hány erőművet építsünk, illetve kikkel

– sorolta Kocsis, hogy milyen ügyekben gyakorol nyomást Brüsszel Magyarországra. A frakcióvezető szerint azt is akarja az unió, hogy bontsák le a határkerítést, de erre sem hajlandó a kormány. Az EU nem adja oda a Magyarországnak járó pénzt, ehelyett a baloldalt és álcivileket támogatnak.

Egyre veszélyesebb a határon a helyzet

Kocsis elmondta: a frakcióülésen több minisztert is meghallgatnak, elsősorban Pintér Sándor belügyminisztert, aki a határhelyzetről is beszámolt. Kiderült: a veszély és az agresszió egyre nagyobb, a migránsok felfegyverkeztek, a határt védők már napi szinten életveszélynek vannak kitéve. Emiatt sem szabad folyosót megnyitni az Európába tartó, erőszaktevő migránsok előtt. A határvédelmet pedig a kormány saját forrásból erősíti majd meg, hiszen a brüsszeli elit erre nem kíván költeni.

A KDNP frakciójának vezetője, Simicskó István hangsúlyozta: a magyar családok védelme is kiemelt kérdés volt a frakcióüléseken. Hozzátette: a Gyurcsány-korszakban többféle családkedvezményt is eltöröltek, miközben a kormánypártok bevezették a babavárót és a különböző támogatásokat, ennek köszönhetően a születések száma is növekedett az elmúlt években, de

még nem tartunk ott, ahol szeretnénk.

Simicskó István kiemelte: nem a migrációt látják a demográfiai probléma megoldásának, hanem a születések számának további növekedését. A KDNP emiatt szeretné, ha a csokot kiterjesztenék, bár az infláció miatt ezt újra kellett gondolni, de a frakció bízik abban, hogy a csok+ még szélesebb körű lehet, és jövőre már életbe is léphet.

Az oktatás helyzetével kapcsolatban Simicskó István kiemelte: igen, vannak gondok, ezt ő is látja háromgyermekes édesapaként. Reményei szerint Brüsszel hamarosan elküldi a Magyarországnak járó pénzeket, és ebből rendezik a pedagógusok béreit.

Jól döntött a posztjáról lemondó fideszes képviselő

A frakcióvezető az Index kérdésére elmondta: az önkormányzati választásokon a jelöltek kampányfinanszírozása nem könnyű kérdés. Az országgyűlési választáson egyszerűbb a helyzet, de ott jóval kevesebb szervezet is indul. Az önkormányzati jelöltek valószínűleg maguk finanszírozzák majd a kampányukat Kocsis szerint. Kitért Lévai István Zoltán ügyére is, akivel kapcsolatban elmondta: potenciális befutó lett volna, de elkövetett egy hibát és jól felmérve a helyzetét lemondott.

Ez egy óriási hiba volt, de becsületesen és férfiasan döntött

– mondta Kocsis, aki szerint Varju László, a DK képviselője is hasonlóan járt el évekkel ezelőtt, ő mégsem mondott le.

Kocsis szerint egyébként a Fidesz önkormányzati jelöltjeit még korai megnevezni, ő személy szerint biztosan nem lesz a kormány VIII. kerületi polgármesterjelöltje. A főpolgármester-választással kapcsolatban hozzátette: Karácsony Gergely befürdött Budapesttel, a kérdés az, hogy a kormányellenes szavazók a posztján tartják-e. Hogy ki lesz a Fidesz főpolgármester-jelöltje, azt nem tudta megmondani, de hozzátette, olyan jelöltjük lesz, aki, ha megnyeri a választásokat, dolgozni fog és rendet tesz Budapesten. Arról sem született döntés, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter lesz-e a Fidesz EP-listavezetője, de az ő tudását használni akarja a kormány.

Az ég kék, a fű zöld és Pikó András hazudik

– ezzel összegezte lapunk kérdésére Kocsis Máté azt a hírt, mely szerint Pikó András szerint az ő polgármestersége alatt elkövetett csalás miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Elmondása szerint sem ellene nem nyomoz a NAV, sem más ellen, Pikó András félelemből és a kampány miatt tett feljelentést, a NAV megvizsgálja a feljelentést, begyűjtik a papírokat, de szerinte nem lesz ebből ügy.

Nálam keresgethetnek korrupciós ügyeket nyugodtan. Büszke vagyok rá, hogy ennyit tud felmutatni a polgármester úr, lehet, hogy inkább a munkájával kellene foglalkoznia

– tette hozzá Kocsis Máté.

Kocsis Máté kérdésre válaszolva elmondta: a gyermekvédelmi törvény szigorítása ezúttal nem merült fel a frakcióülésen, de nem tettek le róla a kormánypártok. Viszont ez alapos előkészítést igényel, a munka még folyik, és ősszel minden bizonnyal a parlament elé is kerül a kérdés.

(Borítókép: Simicskó István és Kocsis Máté. Fotó: Kaszás Tamás / Index)