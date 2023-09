Még egy hónap sem telt el az új tanévből, máris több tüntetésen túl vagyunk. Mint ismert, a diák- és a pedagógus-szervezetek először szeptember 1-jén, majd szeptember 15-én adtak hangot a nemtetszésüknek, de a szülők kezdeményezésére továbbra is folytatódnak a Zebraszerda néven futó kiállások, melyek célja szintén az, hogy a döntéshozók észrevegyék: sürgős változásra van szükség.

Nahalka István nyugalmazott egyetemi docens az Index megkeresésére elmondta: látható, hogy egyre nagyobb a düh az oktatásban, a tüntetéseken csak úgy záporoznak az élesebbnél élesebb kijelentések, melyeket előbb vagy utóbb a kormánynak is meg kell hallani.

Most úgy tűnik, az utóbbal kell kiegyezni, hiszen nem ma kezdődtek a demonstrációk, de meggyőződésem, hogy nem szabad feladni. Folytatni kell a megmozdulásokat, még akkor is, ha látszólag nem vezet eredményre, ne feledjük, hogy a kiállásoknak egyfajta közösségformáló és edukációs szerepe is van