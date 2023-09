Több hónapos várakozás az egészségügyben, alacsony fizetések, pályát elhagyó tanárok, egyre csak terjeszkedő akkumulátorgyárak, a jogállamiság lerombolása – ezek a problémák állnak a péntek délutánra meghirdetett demokrácia napi tüntetés fókuszában. A tiltakozók az eseményre Orbán Viktort is meghívták.

Szeptember 15. a demokrácia nemzetközi világnapja. Ebből az alkalomból hirdetett tüntetést Budapestre több oktatási szervezet, de a kezdeményezéshez más ügyeket felkaroló mozgalmak is csatlakoztak.

19.07: Budapest kormányhivatala visszavonta a soroksári Qualitas gimnázium működési engedélyét, ezért minden diáknak más gimnáziumot kell keresnie.

18.59: Ezzel a tüntetés oktatási része lezárult, a kiállás átalakult Fridays For Future akciójává. Képviseletükben egy fiatal lány, Lili arról beszélt, hogy „a mi célunk az, hogy a magyar politika zöldebb legyen. De mi is diákok vagyunk, és szeretnénk, ha a környezeti oktatás megjelenne az iskolákban. Ez most ugyanakkor lehetetlen, hiszen nemhogy nincs Környezetvédelmi Minisztérium, de még Oktatási sincs” – hangsúlyozta, majd arra kérte a tömeget, hogy folytassák a vonulást a Lanchíd felé.

A végcél az Alagút utca és az Attila út kereszteződése, ahova a miniszterelnököt is meghívták.

Jöjjön el beszélgetni, mert mi nyitottak vagyunk

– fogalmazott, majd kérésével összhangban a tiltakozók újra útra keltek.

18.54: „A megalkuvás soha nem lehet opció, hiszen csak a gyáva nép képes erre. Mi vagyunk a jövő, és az biztos, hogy én addig nem megyek sehova, amíg ez a tetvedék-mocsadék rendszer még áll” – mondta Kiss Gergő, az Egységes Diákfront aktivistája, akinek a felszólalását Perlaki-Borsos Noel elnökségi tag beszéde váltotta. Elmondta, hogy amikor rendőrségi kihallgatáson kellett részt vennie, összefutott a korábbi angoltanárával.

A vád ugyanaz volt, mint nálam: szólásszabadság. De bármi is történik, nem szabad elhallgatni. Csavarjuk ki a gonosz, cinikus kormány kezéből a favágó baltát

– emelte ki.

18.47: Szilágyi Kitti, a Civil Bázis elnökségi tagja folytatta.

Óvodapedagógusként a hivatásom legnagyobb tudatában mondom azt, hogy kiba**ottul elegem van

– jelentette ki, majd arról beszélt, hogy a kormány már nagyjából mindenkit megfosztott a jogaitól. „Kik lesznek a következők?” – kérdezte, hozzátéve, hogy „nincs tovább, a király már meztelen.”

Hol van a mi kis utcaharcos miniszterelnökünk? Le mer-e ereszkedni hozzánk?

– kérdezte.

18.40: Szendrei Zoltán, a PDSZ országos választmányi tagjának beszédével folytatódott a kiállás. Elmondta, hogy csütörtökön sok társával együtt megkapta a tankerület ajánlatát, hogy milyen feltételekkel folytathatja a munkát.

„Az ajánlat szerint 2024. január 1-jétől a várható bruttó bérem alig lenne kevesebb annál, mint amit az oktatásért felelős államtitkár egyszeri béremelésként kapott a kormányváltáskor. Levontam a tanulságot, nincs rám szükség. Eddig is tudtam, hogy drága hobbit választottam, amelyet ezután nem engedhetek meg magamnak, más pályát kell választanom. A hó végén jelzem: nem fogadom el ezt a diktátumot.”

18.34: Zelenák Jennifer, az Egységes Diákfront aktivistája lépett színpadra. „A csend nem rend” – vágott bele. Hangsúlyozta, most itt az idő úgy ordítani, hogy a nagyurak ne tehessenek úgy, mintha nem hallanák meg őket.

Erre reagálva a tömeg hangos skandálásba kezdett: „Elegünk van” – kiabálták, majd elénekelték a Mi vagyunk a Grund! című dal.

18.25: Talyigás Anikó középiskolai tanár állt először színpadra a Kossuth téren. Elmondta, hogy felszólalása előtt egy tragikus hírt kell közölnie, a hétvégén meghalt Imre Varanyi Szilvia, a Pedagógus Egység egyik alapítója. Arra kérte a tömeget, hogy egy perc néma csenddel emlékezzenek.

Nehéz ezután a csend után megszólalni

– vette át a szót Törley Katalin, a Tanítanék aktivistája, aki hangsúlyozta, az elmúlt másfél évben számos kiállás volt az oktatásért, de válaszként csak elnyomás, bosszú érkezett.

Az összefogás ugyanakkor, amelyet közösen értünk el, példaértékű, melyre Európa és az Európai Parlament is felfigyelt, míg az Európai Civil Fórum külön díjjal ismerte el a küzdelmünket

– mondta a pedagógus, hozzátéve, hogy az elismerést elhunyt társuknak ajánlják fel.

A polgári engedetlenség miatt tavaly kirúgott tanár kitért arra is, hogy bár a demokrácia napja van, Magyarországon jelenleg diktatúra. Szerinte a problémák ma már mindenhol jelen vannak, legyen szó az egészségügyről, a kultúráról, a szociális szféráról. „Hova tűnik az adófizetők pénze?” – tette fel a kérdést.

Ellopták

– érkezett a tömegtől a válasz.

18.15: A Belügyminisztérium pénteken közölte, hogy a pedagógusok életpályájáról szóló új törvény rendelkezései szerint a munkáltatóknak 2023. szeptember 15- ig kellett tájékoztatniuk a pedagógusokat és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőket a 2024. január 1-től életbe lépő jogállásváltással összefüggő változásokról.

A tankerületi intézményekben 81 333 pedagógust és 13 297 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőt érintenek a változások. A tankerületi intézményekben 52 413 fő (55 százalék) illetménye emelkedik 2023. július 1-jétől

– áll a közleményben. Részletekről ebben a cikkünk olvashatnak.

18.09: A demonstrálók megérkeztek a Kossuth térre, hamarosan kezdődnek a beszédek. A tömeg a Parlament kapujában fütyüléssel, dudaszóval jelzi, hogy megelégelte a mostani helyzetet. „Mocskos Fidesz” rigmussal nyomatékosítják a véleményüket.

18.00: Horgas Péter, a Civil Bázis elnöke az Indexnek elmondta, hogy a nyáron sem pihentek, az Egységes Diákfronttal és Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével közösen létrehozták az Országos Közös Akaratot (OKA), melynek keretében számos akcióval készülnek a közeljövőben.

A következő nagy tüntetés október 23-án lesz, de egészen a 2024-es választásokig nem állunk meg

– fogalmazott, hozzátve, hogy a mostani alkalom abból a szempontból különleges, hogy Orbán Viktort is meghívták. „Konzultálni hívtuk, ha ma sem mond igent a párbeszédre, akkor taktikát kell váltanunk. A bérkérdést a szakszervezetekre kell bíznunk, míg a politikai és civil szervezeteknek konkrét ajánlatot kell letenni az asztalra” – hangsúlyozta.

17.45: A tömeg eleje átért a Margit híd Pesti hídfőjéhez. A Jászai Mari térhez közeledve azt skandálják: „Szabad ország, szabad oktatás”. A tüntetők ráadásképp a Kossuth-nótát is elénekelték, sok autós pedig dudálással jelzi, hogy egyetért a követelésekkel.

17.35: Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció oktatási árnyékminisztere az Indexnek elmondta, hogy folyamatosan járják az országot, és az látják, hogy az idei tanév első két hete rendkívül negatív visszhangot váltott ki, amire számítani lehetett.

A legfőbb probléma egyértelműen a tanárhiány, azok a nehézségek, amelyek eddig inkább vidéki kisiskolákban voltak jelen, most már budapesti neves gimnáziumokban is gondot okoznak. Ami a számokat illeti: 16 ezer pedagógus és 14 ezer nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozó hiányzik az iskolákból, tehát összességében 30 ezres hiányról beszélhetünk

– mondta lapunknak Barkóczi Balázs, hozzátéve, hogy 12 évig ő is tanárként dolgozott, magyart tanított, és most rossz látni, hogy idáig jutott a helyzet.

„A másik, amivel kezdeni kell valamit, az a diákok túlterheltsége. Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy még mindig a tudásalapú oktatás hódít a kompetenciaalapú helyett. Az oktatáson kívül ugyanakkor más problémákkal is szembenézünk, az állam egész egyszerűen nem hajlandó gondoskodni az állampolgárairól, ezért hisszük, hogy valódi szociáldemokrata fordulatra van szükség” – közölte a DK árnyékminisztere.

17.30: A demonstrálók félig már elfoglalták a Margit hidat, miközben a tiltakozók másik fele még a rakparton van.

17.24: A tömeg már a Margit hídon van, közben skandálják, hogy „Nincs tanár, nincs jövő!”, valamint azt, hogy

Gyertek velünk, Pintér takarodj!

17.13: Ezrek indultak el a Margit hídon a pesti hídfő irányába, ahonnan a Kossuth térre mennek. Ott már felállítottak egy színpadot, amelyen többen is beszédet mondanak.

17.09: A demonstrálók már gyülekeznek Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley parkban, hamarosan elindulnak a Kossuth térre.

A szervezők között van

az Egységes Diákfront (EDF),

az Adom Diákmozgalom,

a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ),

a Dialógus az Oktatásért,

a Civil Bázis,

a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak, és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

és a Fridays For Future Magyarország.

Ahogy azt a szervezők listájából is sejteni lehet, a kiállás ezúttal nem csak azoknak szól, akiknek az oktatással van gondja. A Civil Bázis szerint mindenkinek érdemes kilátogatni, aki megelégelte, hogy

hónapokat kell várni egy orvosi időpontra,

a fizetések alacsonyak,

a tanárok elhagyják a pályát,

a zöldenergiák helyett az akkumulátorgyárak felé fordulunk,

a jogállamiságot lerombolták.

Beszédek is lesznek

Menetrend szerint 16.30-kor kezdődik a gyülekező a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley parkban, majd a tiltakozók a Kossuth térre vonulnak, ahol rövid beszédek is elhangzanak. Ezt követően a résztvevők a Fridays For Future Magyarország tüntetéséhez csatlakoznak, melynek keretében átvonulnak a Lánchídon. Az esemény az Alagút utca és az Attila út kereszteződésénél zárul, ahol szintén rövid beszédek lesznek, de egy, a klímakatasztrófára reagáló akciót is bejelentettek.

„Ezek után várjuk a Miniszterelnök Urat egy beszélgetésre az oktatás helyzetéről. Ez az utolsó esélye, hogy eljöjjön” – írták a szervezők Facebookon.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)