Újabb fordulat: végleg bezárják a botrányba keveredett budapesti gimnáziumot

Kedden derült ki, hogy a budapesti alapítványi gimnázium épületét még tavaly ősszel elárverezték. Egy végrehajtó hangosbemondón hirdette ki mindezt, és azt mondta, hogy mindenkinek el kell hagynia az épületet. Minderről videó is készült, és az is kiderült, hogy az intézmény több levélben is segítséget kért a kormányzattól korábban. Az iskola működtetői azt is jelezték, hogy szerintük törvénytelenül árverezték el és ürítették ki az iskolát.

Az esetről a szerdai Kormányinfón is szó esett. Gulyás Gergely azt mondta: ők legfeljebb abban tudnak segíteni, hogy a diákok új iskolát találjanak. Ezzel párhuzamosan az is felvetődött, hogy az alapítványi iskola fenntartói visszabérelhetnék az iskolát az új tulajdonostól.

Most azonban úgy fest, hogy az intézmény nem működhet tovább. Az ATV Híradó ugyanis arról értesült, hogy

a budapesti kormányhivatal visszavonta az oktatási intézmény működési engedélyét.

A híradónak egy szülő beszélt erről, aki szerint az összes érintett tanuló családját személyesen keresték fel a Kormányhivataltól, hogy átadják az értesítőket. Ezekben arról is tájékoztatták a szülőket, hogy melyek azok az iskolák, amelyekben folytathatják tanulmányaikat a diákok.

Elmondása szerint a levélben olyan intézményekről van szó, amelyek sokkal távolabb vannak, mint az eddigi gimnázium, például második és harmadik kerületi középiskolák is szerepelnek a listán. Továbbá az is problémát jelent, hogy

a bizonyítványok és egyes tanulók esetében a diákigazolványok is a végrehajtó által lefoglalt épületben maradtak.

Ez utóbbi megnehezíti az átjelentkezési procedúrát.

A kormányzat szerint az iskola nem kérte az engedély megújítását

Az ATV Híradó közzétette az értesítő levél szövegét is. Ebben a kormányhivatal azt írta, hogy

a végrehajtási eljárás miatt az épület kikerült a Qualitas Gimnázium birtokából, így ott a gimnáziumi oktatási tevékenység nem folytatható.

Mint írták, a kormányhivatal oktatási-köznevelési főosztálya megállapította, hogy az intézmény 2023. szeptember 12-től nem rendelkezik a székhelyéül szolgáló ingatlannal, ezért a hatályos jogszabályokra való tekintettel „a Kormányhivatal köteles visszavonni az intézmény működési engedélyét”. Azt is megjegyezték, hogy

a Qualitas Gimnázium fenntartója 2023. szeptember 14. napjáig nem nyújtott be olyan működési engedély módosítása iránti kérelmet, amelyben olyan ingatlan használatára vonatkozó jogosultságot igazolt volna, amelyben az oktatást zavartalanul tudná folytatni. Ezért a köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelöli azokat a nevelési-oktatási intézményeket, amelyek az intézménnyel jogviszonyban álló tanköteles tanulók felvételét nem tagadhatják meg.

A levélben ezután megjelölték azt is, hogy a többi oktatási intézmény hány tanuló felvételére lesz kötelezve évfolyamonként. A kormányhivatal arra kérte a szülőket, hogy jövő hétfőig (szeptember 18.) vegyék fel a kapcsolatot az általuk javasolt intézmények valamelyikével a tanulói jogviszony „létesítésének kezdeményezése céljából”.

Mint megjegyezték, a szülőknek természetesen lehetőségük van más intézményt keresni a felsoroltakon kívül (ez utóbbiaknak viszont nem kötelező felvenniük a diákokat), a tankötelezettségnek azonban mindenképp eleget kell tenni.

Lehet, hogy így a legjobb a diákoknak

A gimnázium esetéről a minap több szakértő is beszélt a Hírklikknek. Zeller Judit, a TASZ jogásza akkor még azt mondta a portálnak, a diákoknak – az oktatáshoz való joguk, egy új iskola keresése szempontjából – az lenne a legjobb, ha az iskolát törölnék a nyilvántartásból. Megjegyezte azt is, hogy a mostani kontextusban, amikor problémák vannak a közoktatással, különösen abszurd egy ilyen ügy (a közoktatás helyzete miatt pénteken tüntetést is tartanak Budapesten, ennek fejleményeiről itt írunk percről percre).

Mindeközben Magyar György ügyvéd azt mondta a portálnak, a közvélemény ugyan zsigerből az iskola mellé állhat egy ilyen ügyben, a jelek szerint a végrehajtó tevékenysége egyáltalán nem volt jogsértő, mert az iskola fenntartója többszöri felszólítás, bírság ellenére sem teljesítette a fizetési kötelezettségét.

Ilyen előzmények után a végrehajtó jogszerű tevékenységét legfeljebb a lebonyolítás formája miatt lehet kifogásolni

– mondta Magyar György, hozzátéve azt is, hogy ebben az ügyben szerinte az államnak sincs felelőssége a történtek miatt.

Beszélt arról is, hogy az igazgató mellett több felelőse is lehet az ügynek: felmerülhet a hatósági ellenőrzés hiánya, felmerülhet az adósságról történő iskolai tájékoztatás elmaradása, mert ilyen helyzetben nem lett volna szabad az új tanévet megkezdeni, tandíjakat beszedni.

Elmondása alapján az ügynek még lehetnek további jogi fejleményei is. A károkozónak kötelessége az okozott kárt megtéríteni, ami lehet vagyoni és nem vagyoni, felléphetnek az érintettek sérelemdíj iránti igénnyel is, azáltal, hogy a tanulmányaikat nem tudják az eredeti formában folytatni és másik oktatási intézményt fognak igénybe venni.