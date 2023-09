Vitézy Dávid: Nem fér bele, hogy tíz buszból négy kimaradjon csúcsidőben

Vitézy Dávid szerint még az átlagosnál is rosszabbul indult a hét a Budakeszin és a Budakeszi úton, mert 7 és 9 óra között a 22-es, 22A és 222-es vonalakon 35 db busznak kellett volna belépnie Budapestre, ehhez képest 21 busz közlekedett. Az előírt szolgáltatás hatvan százaléka. A buszokra felférni is alig lehetett.

„A mai nap tényleg az átlagosnál is rosszabb volt: a műholdas forgalomirányító rendszer adatai szerint reggel 7 és 9 között a 22-es, 22A és 222-es vonalakon 35 db busznak kellett volna belépnie Budakesziről Budapestre, ehhez képest 21 db lépett be - ez az előírt szolgáltatás 60%-a. Ezzel a szolgáltatással nyilván senkit nem fogunk meggyőzni, hogy az autóját letéve busszal járjon Budapestre, de a ma Budakesziről a fővárosba vagy városon belül a Budakeszi útra ingázók számára is azt jelenti, hogy elkésnek és 10-20 percen át kell egy buszra várniuk, amire felférnek” – írja közösségi oldalán a volt közlekedési államtitkár.

Vitézy szerint ez az útvonal mindig is zsúfolt volt, de a beruházások felfüggesztése miatt, és a „levegőben lógó buszsávok” hiánya miatt a buszok sokszor a dugóban ragadnak Budakeszin.

A dugók mellett azonban most még személyzethiány is tetézte a bajt, ahogy ez mindennapos mostanában, a Volánbusz az utóbbi időben rendszeresen nem adja ki az előírt mennyiségű buszt a kék agglomerációs vonalakra, a 22-es buszscsaládról ma 4 db busz is hiányzott csak emiatt, de Törökbálint, Solymár és Gyál felé is hiányoztak buszok. Eközben persze a bezárt vasútvonalakon buszok tucatjai pótolnak vonatokat az ország más részein

– állítja a BKK egykori vezérigazgatója.

Vitézy szerint a jelenlegi helyzeten változtatni kell, amiben nemcsak a Volánnak, tehát az államnak, hanem a Fővárosnak és a BKK-nak is szerepe kell hogy legyen.

Ami viszont biztos: nem fér bele, hogy 10 buszból 4 kimaradjon a reggeli csúcsidőben

– írja Vitézy.