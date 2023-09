Vitézy Dávid: A helyzet nem javult semmit, az összes korábbi állításomat fenntartom

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes egy tegnapi sajtótájékoztatón Vitézy Dávid Üllői úti védett biciklis sávokat érintő kritikájáról megjegyezte, az, hogy a korábbi államtitkár „mit mond a buszokról, és mi a valóság, az nem biztos, hogy mindig ugyanaz”.

Vitézy Dávid erre válaszul közölte, hogy az összes posztjában konkrét tények, fotók, valamint tényleges buszlefutási adatok voltak. „Nem akartam volna ezt most folytatni, de ha már lényegében valótlan állításokkal vádol a főpolgármester-helyettes, ma délután újból eltöltöttem egy órát az Üllői úton, és megnéztem sokadszorra, mi a helyzet, a saját szememmel” – jelezte a közlekedési szakértő, aki az alábbiakat tapasztalta:

Vitézy Dávid összefoglalóan úgy fogalmazott, hogy

a helyzet nem javult semmit, az összes korábbi állításomat fenntartom, és mindegyik továbbra is megfelel a valóságnak. A probléma létrejötte, azaz a buszsáv megszüntetése óta semmilyen korrekció nem volt, és továbbra is fenntartom, hogy a forgalmi rend elhibázott, és felülvizsgálatra szorul. A kerékpársávokat továbbra is támogatom, de a forgalmi rend átalakítása kapkodva, és nem megfelelően végiggondolva történt.