Ezer sofőr hiányozhat a Volánbusznál

Korábban mi is megírtuk, Vitézy Dávid szerint még az átlagosnál is rosszabbul indult a hét Budakeszin és a Budakeszi úton, mert 7 és 9 óra között a 22-es, 22A és 222-es vonalakon 35 darab busznak kellett volna belépnie Budapestre, ehhez képest 21 busz közlekedett. Az előírt szolgáltatás hatvan százaléka. A buszokra felférni is alig lehetett.

Az agglomerációs buszokat a Volánbusz üzemelteti, amely az esettel kapcsolatban azt mondta az RTL Híradónak, hogy „a hétvégén, illetve ma reggelre hét autóbusz-vezető betegedett meg, de átcsoportosításokkal kezelni tudták a problémát”.

A forgalmi torlódások miatt a kérdéses időszakban 5-30 perc késéssel tudtak csak közlekedni

– tették hozzá a közleményben. Azonban Vitézy Dávid szerint ez nem igaz.

Sajnos ez a helyzet egyre sűrűbbé válik. A fő oka egyébként nem is csak a torlódás, bár az is van itt, de a kimaradást nem ez okozta, hanem azok a tömeges személyzeti hiányok, amelyek a Volánbusz működését kísérik

– mondta a közlekedési szakértő az RTL-nek.

A buszvezetők szakszervezetének elnöke szerint a probléma országos jellegű, nagyjából 1000 sofőr hiányzik a rendszerből. Amit a vasútvonalak bezárása csak ront, mert a vonatpótló még pluszmunkát jelent a sofőrök számára.

Szerinte jelentős, 20-25 százalékos bérfejlesztést kellene a jövő évre a munkavállalóknak kiosztani, ugyanis az elvándorlás sem állt meg.