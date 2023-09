Fontos bejelentésekre készül a kormány

Csütörtökön 12 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A legfontosabb történésekről ezúttal is percről percre frissülő cikkben számolunk be, amelyet élőben követhetnek az Indexen.

Mint ismert, csütörtökön ismét Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Mit, miért tesz a kormány? címmel. A sajtótájékoztatón elsősorban a szerdai kormányülés döntéseit ismertetik.

A kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be, ahol azt írta:

Azon dolgozunk, hogy megőrizzük Magyarország függetlenségét. Nem hagyjuk, hogy visszalökjenek minket a Gyurcsány-korszakba!

Mint megírtuk, szeptember 25-én elrajtolt az Országgyűlés őszi ülésszaka. Az első ülésnapot immár hagyományosan Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti beszéde nyitotta, amelyben hosszú idő után először nevezte nevén Gyurcsány Ferencet. A kormányfő beszédét két politikai elemzővel értékeltük, amelyet ide kattintva olvashat el.

A kormány legutóbb szeptember 19-én tartott sajtótájékoztatót, amelyen bejelentették, hogy a kabinet már a városi csok alternatívájáról is tárgyalt, de az aggasztó üzemanyagárak is szóba kerültek, valamint az is eldőlt, hogy január elején oldják fel a visszatáplálási korlátozást a napelemeseknél.