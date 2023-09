Döntött a kormány: januártól jöhet a visszatáplálás a napelemeseknél

A demográfiai kérdés miatt is kiemelten fontos a családtámogatások fenntartása, így a városi csok alternatívájáról is tárgyalt már a kormány – mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerda délután a Kormányinfón. Emellett szóba kerültek az aggasztó üzemanyagárak, és az is eldőlt, hogy január elején oldják fel a visszatáplálási korlátozást a napelemeseknél.