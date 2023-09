Nyugdíjemelés: Megvannak a pontos számok, ennyivel nő a nyugdíj novembertől

Orbán Viktor bejelentése után a Kormányinfón is a nyugdíjemelés volt a kiemelt téma. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ismertette az emelés mértékét, az átlagnyugdíj 6500 forinttal nő. A tárcavezető az Index kérdésére arra is kitért, mekkora béremelés várható a pedagógusoknál uniós pénzek nélkül és mikor lehet euró Magyarországon.

Két hét után tartott ismét Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A csütörtök délben kezdődő eseményt megelőzte Orbán Viktor miniszterelnök nyugdíjakat érintő bejelentése, így nem is volt kérdéses, hogy a tájékoztatón is ez lesz a fő téma.

Jönnek az emelt nyugdíjak

Ennek megfelelően Gulyás Gergely tárcavezető ismertette, hogy a legfrissebb jelentések szerint a nyugdíjasinfláció várhatóan 18,5 százalék lesz, ez azt jelenti, hogy a korábbi 15 százalékos emelést ki kell egészíteni 3,5 százalékkal. Gulyás Gergely egy példán keresztül is szemléltette az emelést, azaz egy

210 700 forintos átlagnyugdíj esetében a növekedés 6532 forintos emelést jelent, így az átlagnyugdíj novemberből 217 232 forint lesz.

Mivel visszamenőlegesen is jár az emelés januártól, így összesen közel félhavi, 78 384 forintos többlettel számolhatnak a nyugdíjasok. A költségvetés szempontjából a mintegy két és fél millió nyugdíjas esetén összesen 190 milliárd forintos plusz kiadást jelent a mostani emelés.

A kormány bízik benne, hogy ezzel ki tudja fejezni a nyugdíjasok megbecsülését és segít egy olyan évben, amikor az élelmiszerárak emelkedése jelentős volt

– mondta Gulyás Gergely, aki hozzátette: idén sikerül letörni az inflációt, jövőre pedig jöhet a gazdasági helyreállítás éve. A térség legnagyobb növekedését érheti el Magyarország.

Tárgyaltak a migrációról

Németország hozzáállása megváltozott a migrációs paktummal kapcsolatban, miután a kancellár döntése értelmében tovább kell tárgyalni uniós szinten a paktum megvalósításáról. Gulyás Gergely szerint a paktummal a schengeni határmenti országokból is Lampedusát csinálnának, Magyarországnak pedig ez elfogadhatatlan. „Brüsszel ma szervezni akarja a migrációt, nem megállítani”.

Nem akarunk migránsgettókat létrehozni, a külső határokat védeni kell

– emelte ki a miniszter.

Uniós ügyek és Ukrajna

A kormány úgy látja, az Európai Bizottság időhúzásra játszik, nem adják oda a Magyarországnak járó pénzt, hogy abból egészségügyi fejlesztéseket és pedagógus-béremelést hajthassanak végre. Az időhúzás abszurd és nevetséges védekezéssel élnek. Például olyan indokkal, hogy nem tudja a Bizottság, hogy az Országos Bírói Tanács hány termet kapott.

Reméljük ez nem azért van, mert másnak adták oda a pénzt

– húzta alá Gulyás.

Ukrajnára rátérve a kormányülésen ismét téma volt az ottani magyar kisebbség helyzete. Mint ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn is közölte, amíg a nyelvhasználati ügy nem rendeződik, addig nem tudják támogatni Ukrajnát. Felmerült az ukrán gabona kérdése is, egyelőre működik a tiltás, sikerült megakadályozni, hogy az ukrán gabona elárassza a magyar piacokat. Ugyanakkor Magyarország kész továbbengedni a gabonát az eredeti megállapodásban meghatározott célországokba, így például Afrikába.

Térképes boltszűrő is indult

Szentkirályi Alexandra a Kormányinfón közölte, hogy csütörtökön bekerült egy új funkció az online árfigyelő oldalba, most már térképes szűrőt is lehet alkalmazni, így a lakhelyünkhöz, vagy munkahelyünkhöz közel eső boltokban is ellenőrizhetjük az árakat. A gazdaságfejlesztési minisztérium terve szerint ez tovább növeli az árversenyt. A kormányszóvivő közölte: a kiskapuk is bezárultak, például egy bolthálózatnak csak néhány üzletében volt alacsony ár. Múlt hét óta csak akkor számít akciósnak egy ár, ha egy bolthálózat üzleteinek legalább 80 százalékában ugyanolyan alacsony az ár.

Új csok, tűzifa és benzinárstop

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta: a részletekről már tárgyaltak, de még nincs kormánydöntés az ügyben. Azt viszont megerősítette, hogy a cél, hogy a családok alacsony kamatú hitelhez jussanak, amit nem csak új építésűekre lehet majd felhasználni, a visszafizetendő összeget pedig a születendő gyermekek számával lehet majd csökkenteni. A pontos számokról és keretekről még tárgyalnak. Gulyás Gergely későbbi kérdésre megerősítette, hogy november közepéig várhatóan megismerhető lesz az új szabályozás, így lesz elég idő arra, hogy az érintettek eldöntsék: élnek-e a még év végéig érvényben lévő, jelenlegi támogatási formával, vagy megvárják az újat, amely január elsejével lép életbe.

A családtámogatásokkal kapcsolatban elhangzott az is, hogy hatósági áras tűzifavásárlás idén nem lesz, de lesz szociális támogatás. Kérdésre, hogy bevezetik-e ismét az üzemanyagárstopot Gulyás Gergely elmondta, a kormány kezében eszköz a hatósági ár bevezetése, ezt fontolgatják. A cél az lenne, hogy a régióban ne itt legyen a legdrágább az üzemanyag, de az emberek tűrőképessége mellett a gazdaságét is figyelembe kell venni.

Néhány pedagógus akár 25-30 százalékos emelést is kaphat

Gulyás Gergely az Index azon kérdésére, mely szerint mi történik akkor, ha Törökország is előbb szavazza meg a svéd NATO-csatlakozást elmondta: ő nem érzi úgy, hogy ez a kérdés Svédországnak fontos lenne, mert akkor nem viselkednének így Magyarországgal. Mindenesetre semmit sem lehet kizárni. Szintén lapunk kérdésére, hogy mi lesz a pedagógusok béremelésével az uniós pénzek nélkül a tárcavezető kiemelte: jövőre is lesz béremelés, ráadásul nem csak az általános tíz százalék, hiszen a hátrányos helyzetű térségekben ez az emelés akár 25-30 százalék is lehet. Kérdésre válaszolva a miniszter kifejtette: kifejezetten kevés tanár jelezte, hogy nem kíván dolgozni a státusztörvény hatálya alatt, lényegesen kevesebb, mint ahányan szoktak távozni a nyári időszakban. Nagyjából 700 távozóról van szó.

Az eurónak több hátránya van most, mint előnye

Amíg a magyar gazdaság teljesítménye nem éri el az Európai Unió átlag gazdasági erejének 80-90 százalékát, addig több hátránya van az euró bevezetésének, mint előnye – mondta az Index kérdésére Gulyás, aki szerint ezzel megszűnne az önálló monetáris politika, így amíg nem áll úgy a gazdaság, addig nem lehet beszélni erről.

Gulyás Gergely lapunk kérdésére a szélerőmű építés szabályainak enyhítéséről kifejtette, tárgyalnak Brüsszellel, mert a jelenleginél lényegesen puhább szabályozást szeretnének, de ahhoz ragaszkodnak, hogy a helyi közösség jóváhagyása nélkül a település határától egy kilométeren belül ne épülhessen szélerőmű. Az Európai Unió akkor ad támogatást, ha az európai szabályozással megegyezik a magyar szabályozás, de Európában többféle szabályozás van.

Tervben van egy látogatás a közeljövőben, talán még az idén. Remélem, hogy ez megvalósul, már csak azért is, mert Netanjahut az EMIH megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából is meghívtam Magyarországra – mondta lapunknak adott interjújában Köves Slomó.

Gulyás Gergely a Kormányinfón ezzel kapcsolatban elárulta, tervek mindig vannak, mindig szívesen várják az izraeli miniszterelnököt, de konkrét látogatás egyelőre nincs a naptárban.

A kormány és a készpénz

Jó irány lehet, hogy a 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi limitet kitolja a kormány – mondta Gulyás Gergely, aki személy szerint a készpénzt preferálja a bankkártyákkal szemben. Mint mondta: a kormánynak nem érdeke, hogy ez utóbbi használata felé terelje az embereket.

