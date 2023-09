Felmondott a tanár, akinek bruttó 21 forinttal emelkedett a fizetése

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja sem hagyta ki a legutóbbi, szeptember 15-i pedagógustüntetést. Az Indexnek arról beszélt, hogy nagyon sok tanár most, az iskolába visszatérve szembesült a státusztörvény következményeivel. Akkor beszélt egy nagyon különös esetről is:

Ez az új jogállás nem garantál semmit, minden csak feltételes módban van, a bizonytalanság hatalmas. Nem egyértelmű, hogy kinek mi alapján és mennyivel emelkedik a bére, visszajelzések szerint van olyan pedagógus, aki bruttó 21 forintos emeléssel számolhat.

Most pedig a HVG360 arról számolt be, szerdán adta be felmondását az egyik olyan, vidéken dolgozó nyelvtanár, akinek a fizetése idén júliustól bruttó 21 forinttal nőtt, jövőre pedig „várhatóan” bruttó 450 ezret keresne. De egy gyakornok pedig 400-at, így nagyon megalázónak tartja az összeget. Miközben pedagógus I. kategóriába tartozik, így elviekben a státusztörvényben meghatározott fizetéssáv szerint kereshetne akár 1,065 milliót is.

Azt pedig, hogy miért rossz, hogy nem az alapfizetésüket emelték, mi sem mutatja jobban, mint hogy a pedagógus kapott jubileumi háromhavi bért, ami 620 ezer forintot jelentett, mert a pótlékok nélküli bérének háromszorosát kapta. Így most azt tudja, hogy háromhavi végkielégítés illeti meg, de nem tudja, az mennyi lesz.

Az is kiderült, hogy nincs ezzel egyedül, de állítólag csak egy korrekcióról van szó. A PDSZ korábban azt mondta: a jelenleg hatályos státusztörvénnyel az a legnagyobb baj, hogy van.

A tanároknak figyelniük kell arra, hogy ha kevesebb pénz szerepel a kinevezésen, mint ami jár, de már aláíratták velük a papírt, akkor gyakorlatilag elfogadta az alacsonyabb összeget. Amennyiben viszont az így aláírt dokumentum jogellenes adatot tartalmaz, azt utólag meg lehet támadni.