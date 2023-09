Nemcsak a késések, hanem egy uniós jogszabály megsértése is szerepet játszhatott abban, hogy levágják a MÁV-ot az európai vasútvonalról – mondta a Népszavának a Közlekedő Tömeg Egyesület alelnöke. A MÁV ezzel szemben azt közölte, hogy nem sértettek jogot.

Pénteken bombaként robbant a hír, hogy az osztrák vasút jövő hétfőtől levágja a magyar vonatokat a nyugat-európai hálózatról. A többség azt feltételezte, hogy a Bécsbe menő vonatok megnövekedett menetideje miatt született meg a döntés. Erre utalt az osztrákok hivatalos indoklása, valamint a MÁV reakciója is.

A Közlekedő Tömeg Egyesület alelnöke, Spohn Márton viszont úgy látja, hogy a hivatalos osztrák indoklás ellenére nem csak a menetidővel lehet probléma. A MÁV szinte egyik napról a másikra megkezdett pályafelújítása Biatorbágynál a vonatkozó uniós szabályozásnak gyakorlatilag minden pontjába beleütközik – mondta a közlekedési szakértő a Népszavának.

Kifejtette, az uniós vasúti piacot szabályozó, az európai vasúttársaságok viszonyrendszerét meghatározó uniós irányelv értelmében a hét napnál hosszabb, a forgalom több mint 30 százalékát érintő pályakarbantartásokat két évre előre be kell jelenteni, és egyeztetni kell a várható korlátozásról az érintett pálya használóival, az utasokon kívül a többi vasúttársasággal és a fuvarozókkal is. A MÁV-Start Zrt. 53 árufuvarozó céggel áll szerződéses kapcsolatban, így a cseh és az osztrák vasúttársaságok is elvárhatták volna az időben történő egyeztetést.

A MÁV azonban még két hónappal korábban sem hirdette ki ezt a tervét, és kész helyzet elé állította őket.

Spoth Márton azt is hozzátette, a fenti szabály alól egy szükséghelyzet felmentést ad, de a MÁV évek óta tudott a problémáról, így a felújítást előre ütemezni lehetett volna. Mint mondta, az uniós szabály felrúgása miatt akár uniós kötelezettségszegési eljárás indítható, de annak lefolytatása rendszerint évekbe telik.

A MÁV mást mond erről

A Népszava kérdésére a MÁV azt közölte, hogy szabályszerűen jártak el a felújításnál. Ők azt állítják, hogy egy rendelet értelmében

üzembiztonsági vágányzár esetén nem áll fenn a kétéves egyeztetési, illetve uniós szervek felé való tájékoztatási kötelezettség.

Közlésük szerint a most folyó pályafelújítást eredetileg a jövő év első negyedévére ütemezték volna, de az idei heves esőzések és a nyári hőségek hatására felgyorsult a korábban észlelt állapotromlás üteme, így előbbre kellett hozni a munkát.

A MÁV előzőleg egy közleményt adott ki arról is, hogy miként változik a Nyugati pályaudvarról külföldre induló vonatok közlekedése, és – némi felháborodást kiváltva – azt is javasolták az utazóknak, ha nem érik el a vonatjukat, akkor aludjanak a váróteremben.