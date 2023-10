Medgyessy Péter szerint Orbán Viktor nem látja be saját hibáit, az ellenzék pedig nem elég jó a váltáshoz

A volt miniszterelnöknek fáj, ha rosszra használják a magyar nyelvet. Úgy látja, hogy a mai magyar közéletben már nincsenek igazi viták, nem tiszteljük az értékeket, és ha a politikai világ nem fegyelmezi magát, akkor ezt a következő generációk is magukévá fogják tenni.

Medgyessy Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról is beszélt, hogy nagyon régóta ismeri Parragh Lászlót – volt barátjaként említette –, sokszor gondolkodtak közösen, de a korábbiakhoz képest „a stílus is, meg a világ is kicsit kettévált”. De ettől függetlenül kedveli és tiszteli, de más világot képviselnek.

A volt miniszterelnök szerint több emberről kiderült, hogy korábban nem volt a barátja.

A politikában nincs hála, és elismerés is nagyon ritkán

– tette hozzá Medgyessy, aki szerint a gazdasági válság ellenére.

a Fidesz azért nem veszít népszerűségéből, mert az ellenzék nem tud hitelképes, megvalósítható alternatívát mutatni.

A volt miniszterelnök úgy látja, hogy az a lényeg, ismerik-e az emberek problémáit a politikusok vagy sem. A kormány sok ismeret birtokában van, és ezeknek tudatában kommunikál, de önmagában nem tartja problémának, ha egy kormány azt mondja, amit az emberek szeretnének. Azt viszont problémásnak tartja, ha a politika olyan irányba próbálja terelni a közvéleményt, ami nem valós.

Arról is beszélt, hogy nem ártana, ha néha magába nézne a kormány is.

Szerinte az Orbán-kormány nem képes belátni a saját hibáit.

A Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban megjegyezte, igaz, hogy késlelkedtek a monetáris politikában, de kevés szó esik arról, hogy a jegybanki politikát kényszerhelyzetbe hozta az állami költségvetés költekezése.

Jó szakemberek vannak a Nemzeti Bankban, Matolcsyról sok rosszat lehet mondani, de azt nem, hogy nem értene a gazdasághoz

– tette hozzá.