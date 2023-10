Magyarországi roma turistacsoport rekedt Izraelben

Egy 120 fős roma turistacsoport 87 tagja rekedt Izraelben szombaton, a tel-avivi Ben-Gurion repülőtéren – tudta meg az rtl.hu. Ifj. Rostás-Farkas György, a Roma Szeretetszolgálat elnöke arról számolt be a portálnak, hogy a szeretetszolgálat pár munkatársa egy nemzeti ünnepre indult el Izraelbe egy 120 fős turistacsoporttal, ebből tudomása szerint már 20-30 ember korábban visszatért Magyarországra.

Mint mondta, a konfliktus eszkalálódásakor azonnal hívták a kollégái, mivel nem tudták, hogy mit tegyenek, hiszen nem mehettek ki az utcára sem. Rostás-Farkas ezt követően felvette a kapcsolatot a tel-aviv-i magyar nagykövetséggel, ahonnan a konzulátus képviselője kiment hozzájuk a helyszínre, és rendőri-katonai kísérettel elvitték őket a reptérre.

Olyan helyzet állt elő, hogy nagyon sokan nem tudnak már élelmet és vizet venni maguknak, mert elfogyott a pénzük. A konzul azt mondta nekik, hogy saját magukról kell gondoskodniuk, pedig nagyon sokan már a repülőjegyüket sem tudják megvenni

– mondta a Roma szeretetszolgálat elnöke.

Rostás-Farkas György azt is elmondta, hogy a konzulátus megpróbál szállást biztosítani számukra, és mivel a szombat esti járatukat törölték, ezért mindannyian a reptéren tartózkodnak.

Időközben Sztojka Attila romaügyi kormánybiztos közvetlen anyagi támogatást küldött a repülőtéren ragadt magyarországi turistáknak, és a csoport vezetője vasárnap a 24.hu-nak azt mondta: kapcsolatban van az illetékes minisztériummal, a magyar kormánnyal és a konzullal is.

Hozzátette, hogy élelmet, kávét, innivalót és gyümölcsöt is kaptak, továbbá több magyarországi roma is küldött nekik pénzt, amelyből mindenkinek meghosszabbították három nappal a biztosítását, és még enni-innivalót is tudtak vásárolni.

Magyarország is reagált az eseményekre

Szijjártó Péter vasárnapi bejelentkezésében az izraeli helyzetről közölte, hogy összesen négyszáz, Izraelben tartózkodó magyar állampolgárral tartják a kapcsolatot, miközben tizenkét magyar a Gázai övezetben van.

Az Izraelt ért szombati rakétatámadások miatt a Wizz Air felfüggesztette Tel-Avivba tartó és onnan érkező járatait.

Novák Katalin államfő és a magyar kormány is elítélte az izraeli terrortámadást szombaton. Az államfő X-en közzétett bejegyzésében azt írta, „Magyarország megerősíti megingathatatlan támogatását Izrael mellett”.