Tovább ropognak a fegyverek és szállnak a rakéták a Gázai övezetben

Latest News:

Its night here and still Hamas mujahideens are firing rockets on israeli soldiers ,

Exact Figures: More the 1 thousand israeli's are killed by hamas.#طوفان_الأقصى #Israel #hamasattack #IsraelUnderAttack #GazaUnderAttack #Palestine #Gaza #FreePalastine #غزہ pic.twitter.com/cWDakGNMF6