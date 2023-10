Így változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén

Mivel október 23-a, hétfő munkaszüneti nap, a legtöbb áruházlánc zárva lesz, de a kisebb boltok, a benzinkutak, a trafikok, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak és egyes vendéglátóhelyek aznap is fogadják a vendégeket, vásárlókat.

A Penny üzletei október 22-én, vasárnap a szokásos nyitvatartás szerint üzemelnek, majd egy napra bezárnak, keddtől viszont újra a szokásos rend szerint várják a vásárlókat.

A CBA legtöbb boltja is zárva tart a nemzeti ünnepen, előtte és utána a szokásos nyitvatartási idő lesz érvényben, de érdemes lesz előre tájékozódni, mert egyes üzleteik nyitva lesznek október 23-án is.

A Coop és a Real üzleteinél sem kizárt, hogy egyes boltok a nemzeti ünnepen is fogadják majd a vásárlókat.

A Spar és az Interspar üzleteiben sem lehet majd hétfőn vásárolni. Az OMV SPAR expressz üzleteinek egy része azonban nyitva lesz.

A Tesco hiper- és szupermarketei, valamint expressz üzletei eltérő időpontban, de nyitva tartanak hétfőn. A Metro legtöbb áruháza 8:30 és 18:30 közötti nyitvatartással üzemel.

Az Aldi és a Lidl üzleteinek jelentős része 7 órától 19 óráig lesz nyitva. Az Auchan legtöbb üzlete pedig 8 órakor nyit és jellemzően 20 órakor zár majd.

A nemzeti ünnep miatt a közösségi közlekedésben is változás áll be. Október 22-én ünnepnapi, 23-án vasárnapi, 24-én pedig már a megszokottak szerint várható a közlekedés a MÁV–Volán járatain. A HÉV valamennyi vonalán pedig a munkaszüneti napokon érvényes menetrend lesz érvényben október 23-án. De az autósoknak is figyelniük kell, ugyanis október 20. és 23. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani több budapesti kerületben.