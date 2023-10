Mint arról az Index is beszámolt, az eredeti tervek szerint több mint hét év után október 23-án indult volna útnak a személyszállítás Szabadka és Szeged között, azonban a magyar oldalon nem sikerült időben befejezni a fejlesztéseket, így az indítást el kellett halasztani.

Eközben a szerb oldalon minden készen áll, még a járat ideiglenes vasútállomását és a jegyárat is megszabták, ami elmondásuk szerint 3 euró 20 cent (1230 forint) lett volna.

A MÁV korábban annyit közölt, hogy a személyforgalom azért nem indul el a nemzeti ünnepen, mert a munkálatokban a nyár folyamán beállt egy 1 hónapos kényszerszünet, illetve azoknak a biztosító- és vonatbefolyásoló rendszereknek a tesztelése is hosszabb időt vesz igénybe, amelyeket most először építenek be Magyarországon.

Van egy kis ellentmondás

A vasúttársaság most újabb közleményt adott ki, amelyben a műszaki vizsgálati jelentés részleteiről számol be, és mindent a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt.-re fog. Eszerint megállapították, hogy

a biztosítóberendezés telepítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos vállalkozói hiányosságok miatt vált szükségessé a Szeged-Rendező–Röszke országhatár közötti vasúti személyforgalom elindításának későbbre halasztása.

Mint írták, a vizsgálati eredmények rámutatnak, hogy a berendezések műszaki készültségi szintje alapján azok próbaüzeme nem megkezdhető, ezért az üzemengedély kiadása továbbra sem lehetséges.

A MÁV biztosítóberendezést vizsgáló kollégái levonultak a munkaterületről, az eddigi vizsgálatok alapján összeállított hibalistákat pedig átadták a vállalkozó V-Híd illetékesei részére – tették hozzá.

A közlemény szerint a próbaüzem megkezdésének lehetséges időpontja csak a hibalistában szereplő hiányosságok pótlása, a vállalkozóval történő egyeztetések és a további vizsgálatok függvényében határozható meg.

Mindezek fényében a személyforgalom megindulása várhatóan akár egy hónapos csúszást is szenvedhet az eredeti ütemezéshez képest.

A MÁV emlékeztetett, hogy a teherforgalom a munkálatok alatt sem szünetelt, igaz, kizárólag az éjszakai órákra korlátozódott. A műszaki vizsgálat alapján a szakemberek úgy döntöttek, hogy – az eddig használt technikai megoldások fenntartása mellett – a teherforgalmat október utolsó hetével a nappali időszakra is kiterjeszthetik.

A személyforgalom esetében ugyanakkor a meghirdetett menetrend, illetve az ütemezett határátlépések és határvizsgálatok biztosítása csak a berendezések megfelelő működésével lehetséges – olvasható a közleményben.