Borkai Zsolt a kormány támogatása nélkül is bízik a polgármesteri sikerében

Győr korábbi kormánypárti polgármestere függetlenként térne vissza Győr élére a 2024-es választáson. Borkai Zsolt úgy látja, hogy a kormány támogatása nélkül is sikeres városvezető lenne. Botrányait kemény tanulópénznek nevezte, amelyekben megedződött.

Mint írtuk, a szexbotrányba belebukott egykori fideszes városvezető október 25-én jelentette be közösségi oldalán, hogy a 2024-es választáson ismét versenybe száll a polgármesteri székért. Borkai Zsolt az Indexnek is interjút adott, amelyben elmondta, hogy az önkormányzati választásokon függetlenként térne vissza Győr élére, ehhez azonban le kellene győznie utódját, a kormánypártok által támogatott Dézsi Csaba Andrást, illetve egy helyi újságírót, Pintér Bencét is.

A város korábbi polgármestere az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott,

biztos abban, hogy a kormány támogatása nélkül is sikeres tudna lenni Győr polgármestereként.

Borkai Zsolt úgy látja, hogy Győr jövője elsődlegesen nem a költségvetési forrásokon múlik, mivel szerinte a város támogatások nélkül is elég erős ahhoz, hogy jól működjön. Magyarország költségvetését „nehézkes történetnek” nevezte, így szerinte saját erőből érdemes megoldani a város működését.

Korábbi tisztségéről elmondta, hogy „nem volt hibátlan polgármester”, de 2006–2019 között Győr fejlődött és sikeres volt. Megjegyezte, hogy a sikerhez azok az emberek is kellettek, akik összefogtak és előre vitték a várost.

Kemény tanulópénz volt számára 2019

Mint ismert, 2019-ben nem sokkal az önkormányzati választások előtt derült ki, hogy Borkai Zsolt jachtos szexpartin vett részt győri üzletemberek, többek közt a dörzsölt ügyvédként és kaszinókirályként ismert Rákosfalvy Zoltán társaságában. A botrány után reflektorfénybe kerültek a társaság korrupciógyanús üzletei, a győri polipként ismert vállalkozói kör összefonódásai az önkormányzattal, sőt bizonyos esetekben Borkai családtagjaival.

A politikus az ATV-nek megjegyezte, hogy az audis üggyel kapcsolatban megállapították, hogy nem történt bűncselekmény, a nyomozást pedig teljes mértékben lezárták.

Győr korábbi polgármestere kemény tanulópénznek nevezte a 2019-es évet, de úgy érzi, hogy az elmúlt időszakban megedződött.

Szexbotrányával kapcsolatban hozzátette, hogy Kósa Lajos kérte arra, hogy az incidens után mondjon le a polgármesteri székéről.