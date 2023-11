Egyre többen spórolnak a fűtésen klímával

Már minden negyedik magyar háztartásban található klímaberendezés, a 2022-es népszámlálási adatok szerint 1,2 millió ingatlanba szereltek be ilyen készüléket. A legrégebbi eszközök akár húszévesek is lehetnek, amelyek igencsak nagy energiafogyasztóknak számítanak.

Éjjel is felriadunk rá

„Az elavult, megsárgult műanyag berendezések nemcsak esztétikailag zavarók, jóval hangosabbak, csörgő-zörgő működésükkel a lakók és környezetük számára is kellemetlenségek forrása” – Medgyesi Tamás komfortklimatizálási szakértő elmondása szerint ezekre hivatkozva szoktak az emberek új készülékre váltani, általánosságban tíz éve üzembe helyezett gépeket cserélnek korszerűbbre.

Hozzátette: alapvetően technikailag 20 évig működőképesek lennének, de a lakossági igények már jóval meghaladják a 2000-es évek elején üzembe helyezett berendezések kapacitását. „Az egyre gyakoribb nagy, akár reggeltől estig bekövetkező, 15 fokot meghaladó hőmérséklet-ingadozást más komfortberendezéssel nem lehet lekövetni. A szeszélyes időjáráshoz ezen készülékek használatával jobban lehet alkalmazkodni” – fűzte hozzá.

Megváltoztak az igények

A nyári-téli hűtés-fűtési funkció már a fogyasztók részéről alapelvárás, ami kibővült azzal, hogy párátlanításra, vírus- és baktérium-, valamint allergénmentesítésre is alkalmas legyen. Az ilyen irányú fejlesztések már jóval korábban megkezdődtek, már hét éve elérhetők a levegőtisztító, pollen- és mikrobamentesítésre képes berendezések, amik leginkább a koronavírus-járvány alatt és után lettek keresettek. Érdekes módon ezek főként kis forgalmú terekben, magáningatlanokban, alacsony ügyfélforgalmú vállalkozások épületeiben, például fodrászatokban lettek elhelyezve.

A szakember hozzátette: a hőszivattyús fűtésre való alkalmasság szintén az új igények között szerepel, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavalyi adatai szerint itthon csupán 44 ezer készülék felelt meg ennek, azaz a telepítettek mindössze 4 százaléka.

Medgyesi Tamás elmondása szerint annak ellenére, hogy a korszerű technológia számtalan előnnyel jár, idén érezhetően visszaesett a klímakészülékek forgalma. Az inflációs környezet, az áremelkedések, a reálkeresetek csökkenése miatt egyre többek számára haladná meg anyagi lehetőségeiket légkondicionáló telepítéséhez szükséges kiadás. „Sokakban még mindig él az a tévhit, hogy üzemeltetésük túlzottan energiaigényes, holott olcsóbb alternatívái vagy kiegészítői a legelterjedtebb földgázos cirkós fűtésnek is” – tette hozzá.

Spórolni lehet az újabbakkal

A rezsiárak átalakulásával, lakossági tarifával számolva negyedével kedvezőbb A+ kategóriás klímaberendezésekkel biztosítani a lakás melegét, mint földgázzal. Amennyiben elérhető a H tarifa, akkor akár 50 százalékos is lehet a megtakarítás ‒ részletezte a szakember. A Polar Klíma a felsoroltakból kiindulva klímacsereprogramot indított október 1. és december 31. között. Az új eszköz telepítésének költségébe 30-150 ezer forint értékben beszámítják a régi készüléket, márkától függetlenül, amit ingyen szerelnek le, és kérésre térítésmentesen el is szállítanak. Tájékoztatásuk szerint az elmúlt hónapban összesen háromezren regisztráltak online a programra, amit a vállalkozás addig tud folytatni, amíg rendelkezésre áll az erre elkülönített 150 millió forintos keretösszegük.

„Mosógép, hűtőgép, LED-fényforrás csereprogramokkal már próbálták ösztönözni a lakosságot, hogy kisebb energiaigényű, modern berendezéseket használjon. Ezek segítségével is lehet csökkenteni a villamosáram-fogyasztást, azonban az elavult klímaberendezések újra cserélése sokkalta nagyobb megtakarítást tesz lehetővé, ami csak a hűtés tekintetében 40 százalék” – indokolta Medgyesi Tamás. Hozzátette: a hosszú évek óta bennük lerakódott szennyeződés is rontja a hatásfokot, arról nem is beszélve, hogy 10-15 éves élettartamú berendezéseknél számítani lehet arra, hogy bármikor meghibásodhatnak, a javítás is váratlan kiadásokkal járhat.

Szinte az egyetlen, ami nem drágult

Kérdésünkre, hogy most egy új négy évszakos légkondicionáló telepítéséért mekkora összeget kell kiadni, elmondta: ez ugyan jelentősen függ az épület adottságaitól, a választott típustól, de ma már 300 ezer forintért is lehet egy alapkategóriás split klímát beszereltetni. „A jelenlegi energiaárak mellett már 2-3 éven belül megtérülhet a telepítési költség” – jegyezte meg a szakértő.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy már ősszel vagy télen érdemes gondolni a nyárra. Október és március között nem kell heteket várni szakemberre, de már májustól hónapokra nyúlhat a várólista. Az árak a kereslet élénkülésével növekedhetnek, ami Medgyesi szerint idén tavasztól az inflációval szembemenő 195 ezer forintos minimális készülékárat jelent, miközben ez tavaly 201 ezer forintot tett ki. „A csökkenő világpiaci kereslet miatt a gyártók engedtek áraikból, míg a tavaly öt-hatszorosára emelkedett tengeri szállítás költsége idén a tizedére esett vissza, illetve most a forint árfolyama is kedvezőbben alakul” – magyarázta a szakember.