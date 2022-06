Tényleg létezik a légkondi-allergia?

Igen is, meg nem is. Nem a berendezés késztet tüsszögésre, hanem a sok kis allergizáló anyag, amit keringtet. Lássuk, mik ezek!

Ebben a kánikulában csak klímával lehet kibírni, de sokakból orrfolyást és tüsszögőrohamokat vált ki a fejük fölött keringtetett levegő. Nem a klímával van azonban a baj, hanem a szennyezett levegővel, a szellőzőrendszerben élő mikroorganizmusok által kibocsátott méreganyagok ugyanis irritálják az arra érzékenyek nyálkahártyáját. A levegőszennyeződésre adott reakciók tünetei igen változatosak lehetnek a légzési problémáktól kezdve (tüsszögés, köhögés, légszomj) a kimerültségen át a szédülésig, lázig.

Tünetkiváltók

A pollenek például elsőrangú ingerlők, a virágpor az épületekben is megtalálható, bejut az ajtókon, az ablakokon keresztül, de a cipőn vagy ruházaton is bevihetjük. A beltérben pedig megtapad a szőnyegekben, a bútorok szövetében – az allergiások nagy bánatára. A klímaberendezések levegőkeringtető rendszere órákra is konzerválhatja a pollenrészecskéket a levegőben.

Ahogy Nékám Kristóf allergológusprofesszor elmondta:

a klíma egyrészt nem egyenletesen fújja a levegőt, az érzékenyebbeket már ez is megviselheti, és tüsszögésre kényszerítheti, emellett a pollenek is felelősek lehetnek a légkondik alatt ülők hapcirohamaiért.

Ráadásul a pollenekre rátapadnak a különböző szennyeződések, így már sokszorosan terhelik a szervezetet. Nékám Kristóf azt is hozzátette:

az éghajlatváltozással új pollenek is megjelentek, Szibériában nemrég már tengerparti típusok is előfordultak, amik még irritálóbbak lehetnek a szervezetnek, mint a már ismertek.

Az emberi bőrrel táplálkozó és állandó takarítással sem eltüntethető atkák ott vannak az otthonainkban, ágyainkban, de még a fejbőrünkön is. A légkondi pedig jó keltetőjük lehet. A klíma sajnos ügyesen keringteti a háziállatok levegőben repkedő szőrét is, úgyhogy a szőrallergiásoknak ez is okozhatja a vesztét.

A drága penészgomba és a bacibarátok

A légkondicionáló jó táptalaja lehet a gombáknak is, amik nedves környezetben szeretnek élni, és ha a klímánk párásítóval vagy kondenzvízedénnyel rendelkezik, akkor nagy eséllyel jönnek az allergizáló méreganyagokat kibocsátó penészgombák is.

A klímába könnyedén beszivárognak a baktériumok és a vírusok, amiket a légkondi csodálatosan tud szétfújni a szélrózsa minden irányába.

Fontos a karbantartás!

Mit tehetünk tehát a légkondicionáló allergizáló hatásai ellen? A karbantartás például sokat segíthet: ha tiszta a szűrőrendszer, akkor meg tudja akadályozni a por és kisebb szennyeződések bejutását a berendezésbe.

(Borítókép: Angel Garcia / Bloomberg / Getty Images)