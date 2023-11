Mint arról korábban beszámoltunk, Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kérte Csák János minisztertől a Nemzeti Múzeumban megtekinthető Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás tartalma miatt, ugyanis az állítása szerint sérti a gyermekvédelmi törvényt, mert a kiállítás egyik fotósorozata LMBTQ-embereket ábrázol, ezért kezdeményezték, hogy 18 éven aluliak ne látogathassák a kiállítást.

Csák János megállapította a törvénysértést, majd arra kérte L. Simon Lászlót, a múzeum főigazgatóját, hogy csak 18 éven felülieket engedjen be a kiállításra.

Emiatt vasárnap délelőtt az Egységes Diákfront aktivistái demonstrációt tartottak a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjén. A diákok szerint a kitiltás helyett valódi oktatási reformokkal kellene foglalkozni. Emellett a 7IGENES alternatív népszavazást is népszerűsítették.

A Népszava szerdán írta meg, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum nem tudja jogszerűen végrehajtani a miniszter felszólítását, mivel nem kérhetnek el személyi igazolványt.

A múzeum a látogatók együttműködésére és szabálykövetésére támaszkodik. A weboldalon fel van tüntetve, hogy 18 éven aluliak nem vásárolhatnak jegyet, és a kiállítás bejáratánál 18 éven aluliakat korlátozó tábla is van

– írta a múzeum.

A történtek után megszólalt a fotósorozat készítője, Hannah Reyes Morales is. Elmondta, hogy „több mint szomorú” a történtek miatt, és szerinte az intézkedés az LMBTQ-közösség láthatóságát korlátozza, valamint hangsúlyozta azt is, hogy sem a képek, sem az azokon ábrázolt emberek nem veszélyesek és nem károsak.

Az esetről a nemzetközi sajtóban is írtak, a The Times of India is beszámolt a történtekről, míg a Time Magazine – Révész Tamást idézve – kiemelte, hogy a kiállítás látogatóinak fele diák, így fiatalok ezrei nem tudják meglátogatni a World Presst.

Minden képnek és képriportnak az a célja, hogy elhozzuk a hírt hozzánk, a nézőhöz, és nagyon sok riporter az életét kockáztatja azért, hogy megszerezzük ezt a tudást. Mindenki szabadon gondolhat a kiállított képekről, amit akar. Ezek a képek előítéletek nélkül készültek, és nekünk is előítéletek nélkül kell befogadnunk azokat

– fogalmazott a lapnak Révész Tamás.

Él és virul a múzeum

Szerdán L. Simon László a Facebookon mondott köszönetet Dúró Dórának, amiért remek reklámot csinált a múzeumnak.

Él és virul a nemzet múzeuma. Köszönjük, kedves Dúró képviselő asszony... Különösen köszönjük a közönségünk figyelmét, szeretetét és megértését

– olvasható a bejegyzésben. Posztjához több képet is csatolt, melyeken az látható, hogy hatalmas sorokban várnak az emberek a Nemzeti Múzeum előtt, hogy bejuthassanak a kiállításra.

Az időszaki kiállítás 2023. szeptember 22. és november 5. között látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban.