Kikosarazhatta Taylor Swift Karácsony Gergelyt

Az amerikai popsztár jövő évi koncertjei már ismertek, hiába szerette volna a főpolgármester, egyelőre nem úgy tűnik, hogy Budapestre is ellátogat az énekesnő, akire az elmúlt hetekben óriási figyelem vetül. Varsóban és Bécsben viszont még elcsíphetik a magyar rajongók.

Jövő héten, november 9-én startol el Taylor Swift amerikai popénekesnő extra hosszúságú nemzetközi turnéja, hiszen az Eras Tour a jelenlegi tervek szerint egészen jövő november végéig tart, tehát több mint egy évig járja majd a világot a sztár, aki az elmúlt hetekben abszolút karrierje csúcsára ért. Egyrészt az Eras Tour nemcsak a koncertekből, de az azokról készült filmnek köszönhetően a mozikban is kasszát robbantott. Erre jött még rá az énekesnő új kapcsolata Travis Kelce amerikai futballistával, ami miatt az NFL-mérkőzéseken is totális Swift-mánia söpört végig.

Taylor Swift Európában is több helyen fellép, ám

a magyar rajongóknak sajnos be kell érniük a két legközelebbi koncerthelyszínnel, azaz Béccsel és Varsóval, mivel a világsztár több kollégájával ellentétben Budapestet egyszerűen kihagyta a listáról.

Ami különösen fájó lehet a hazai rajongóknak, hogy a két említett városban ráadásul nem is egy, hanem rögtön három koncertet is ad, így még arra is kevés esély van, hogy valamelyik között, a néhány napos szünetbe beillesszék a budapesti fellépést. Varsóba Münchenből érkezik a turné, 2024. augusztus elsején, másodikán és harmadikán lép fel Swift, majd Bécsben az első koncert 8-án lesz. A harmadik 10-én, majd onnan Londonba utaznak, ahol már 15-én fellép a sztár. A többi dátumot elnézve ez az öt nap kell ahhoz, hogy a teljes díszletet vigye magával a stáb, a színpadbontással, szállítással és építéssel együtt körülbelül ennyi időre van szükség az áttelepülésekre. Budapest esélyei így meglehetősen haloványak.

Még úgy is, hogy jövőre lesz a 30. Sziget, de mivel Swift elsősorban stadionokban ad koncertet, nem fesztiválokon, így nagy valószínűséggel ott sem ő lesz majd a meglepetésvendég.

Ráadásul a Sziget főbb napjait lefedik a bécsi koncertek, hogy a zárónapon mégis átugorjon Magyarországra is Swift, arra meglehetősen kicsi esélyt látunk.

Pedig Karácsony Gergely főpolgármester személyesen próbált intézkedni az ügyben. Mint azt az Index is megírta: a főpolgármester idén júniusban levelet írt Swiftnek, amivel azt szerette volna elérni, hogy az énekesnő Magyarországra is ellátogasson.

„Levelet írtam Taylor Swiftnek! Bár az Eras Tour állomásai között jelenleg nem szerepel Budapest, tudom, hogy sokan szeretitek, ezért mindent megteszek, hogy hozzánk is ellátogasson. Reméljük a legjobbakat!” – fogalmazott akkori közösségi médiás bejegyzésében a főpolgármester.

Azután július elején kiderült, hogy pontosan mik is lesznek a helyszínek, akkor jelentett be az énekesnő stábja 14 új európai helyszínt, ám a magyar főváros akkor sem szerepelt közöttük. Azóta viszont gyanúsan nagy a csend, ezért megpróbáltuk megtudni, milyen választ kapott Karácsony Gergely a nagy nyilvánosság előtt bejelentett levelére.

Három – és fél – kérdést tettünk fel még hetekkel ezelőtt a főpolgármester úr két sajtósának, illetve, miután onnan nem kaptunk választ, végül a központi sajtóosztálynál is megpróbáltunk érdeklődni, ahová múlt csütörtökön küldtük el kérdéseinket. Ezek az alábbiak voltak:

Kapott-e már választ Karácsony Gergely a levelére? Ha igen, akkor mit tartalmazott a válaszlevél?

Van-e még esély arra, hogy Taylor Swift jövőre Budapesten lépjen fel?

Amennyiben nem lesz budapesti koncert, Karácsony Gergely tervezi-e, hogy valamelyik külföldi előadásra kilátogat?

Válasz azonban innen sem érkezett, így talán joggal feltételezhetjük, hogy ezúttal a hallgatás mond sokat, azaz valószínűleg ugyanazt a választ kapta az Index a főpolgármester irodájától, mint maga a főpolgármester Taylor Swifttől.