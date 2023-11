Schadl-Völner-per: A Sülit kell nekiereszteni a Palkovicsnak!

A héten a korrupciós per egyik legérdekesebb szálával folytatódik a tárgyalás a Fővárosi Törvényszéken. A vízmeghajtású motorral kapcsolatban kedden az egyik feltalálót hallgatta meg a bíróság, csütörtökön pedig Kovács Pált, egykori államtitkár válaszolt a bírónő kérdéseire. Ő volt az első kormányzati szakember, aki élőben megnézte a Schadl-féle találmányt.

Cikkünk a tárgyalás szüneteiben frissül.

A csütörtöki tárgyalási napon elsőként Kovács Pál egykori államtitkárnak kellett felelnie Tóth Erzsébet tanácselnök kérdéseire a tanúmeghallgatáson. Kovács 2019-től egészen 2022-ig volt a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, de Völner Pállal az ismeretségük egészen 2010-ig nyúlt vissza. Elsőként, részben saját szavaival, részben a bírónő kérdésere válaszolva elmondta, hogy Völner Pállal a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban ismerkedtek meg még 2010-ben, jó kapcsolatot is ápoltak, majd négy évvel később más területre kerültek, így már csak ritkán, javarészt a Parlamentben találkoztak.

2021-ben megkereste őt Völner, hogy tud-e vélhetően új fejlesztésről, amivel érdemes lenne foglalkozni. Az államtitkár az Érd és Törökbálint határában álló műhelyhez utazott, ahol megnézte működés közben a motort, és nagy fantáziát látott benne. Felmerült, hogy az akkor éppen leállított százhalombattai erőműnél is használják majd távhőszolgáltatásra, ha ki tudnak küszöbölni pár aggályosabb fejlesztési pontot, ilyen volt többek között az anyaghasználat. Már pályázatra is beadták volna, hogy támogatást szerezzenek a vízmeghajtású motorhoz, ekkor viszont már a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériumnál is tudtak a Schadl által finanszírozott találmányról.

A második bemutató alkalmával már Süli János, a paksi bővítésért felelős egykori tárca nélküli miniszter is megtekintette a a találmányt és elindult az ötletelés arról, hogyan és mennyiért találnak pályázatot a motor fejlesztésére. Schadl György ugyanis 100 millió euróra taksálta a fejlesztők munkáját. Kérdéses volt az is, hogy szabadalom szempontjából mennyire egyedi a termék, mert hasonlóval kísérleteztek Japánban is.

A Sülit kell nekiereszteni a Palkovicsnak!

– hangzott el egy beszélgetés közben Schadl György és Völner Pál között, amit ekkor már lehallgattak a hatóságok. A két vádlott ekkor úgy gondolta, a két miniszter tudná elintézni, hogy a találmánynak megfelelő pályázatot találjanak.

Kovács Pál és Schadl György összesen két alkalommal találkoztak, egyszer a műhelyben, majd a Nyugati térhez közel, a körúton ült be az államtitkár a végrehajtói kar elnökének autójába, hogy időpontot egyeztessenek.

Felmerült, hogy Kovács és Schadl már korábbról ismerhették egymást, mert 2018-ban volt egy tervezett találkozó egy Völner Pál és Kovács Pál között Schadl György naptára és üzenetei szerint, de a volt államtitkár cáfolta, hogy ő lenne az érintett Kovács Pál, ezt Schadl György is megerősítette.

Kovács Pál Schadl György védőjének kérdésére elmondta, hogy ez EU-s pályázatokra magyar kormányzati tisztviselőnek nincsen beleszólása, de tudhatnak róla, hogy létezik-e a pályázat. Hazai szinten sincs beleszólási lehetőség, a pályázat sikeressége függ a terjedelemtől és a bíráló bizottság döntésétől.

Azt viszont nem tudta elmondani, hogy mi a probléma a motor ügyében, amiért többek között vádlottként szerepelnek a vádlottak. Elmondása szerint, a vádirattal ellentétben a motor nagyon is működőképes volt és értékes is.

Schadl nem érzett korrupciós kapcsolatot

A rövid meghallgatás után Schadl György elsőként elnézést kért Kovács Páltól, amiért itt kell lennie a tárgyalóteremben. Kérdésre elmondta a volt államtitkár, hogy korrupciós kapcsolatot nem érzett a két vádlott között, ahogy azt sem tartotta furcsának, hogy Völner, mint volt közlekedési államtitkár egy közlekedéssel kapcsolatos találmány ügyében megkereste.

Korábban kérdésre kiemelte, hogy nem presszionálta egyik fél sem őt, hogy mindenképpen szerezzen pályázatot és ezzel pénzt a találmányhoz.

R. Róbert, az ügy harmadrendű vádlottja elmondta, hogy kezdetben féltek, hogy mit fog szólni Kovács Pál a találmányhoz, aminek a fekete dobozát nem mutatták be, mert abban lett volna a titka a motornak, ami végül, ahogy ő fogalmazott „elúszott”.

Völner Pál a felszólalásában kérdéssel nem fordult a tanúhoz, csupán észrevétellel élt. A tárgyalás délelőtti szakasza ezzel véget ért, délután Süli János meghallgatásával folytatódik az ülés.

Egyszer már kigyulladt a motor

Kedden K. Szabolcsot, a motor egyik feltalálóját tanúként hallgatta meg a Fővárosi Törvényszék, ahol elmondta, hogy a vádlottak közül R. Róbertet több évtizede ismeri már. A prototípusmotort R. Róbert német rendszámú Daewoo Nubira típusú gépjárművébe helyezték, és így is tesztelték, de forgalomba nem helyezték az autót. 2016 februárjában R. közölte a tanúval, hogy egy ismerősön keresztül el tudná adni a találmányt. Ez az ismerős Schadl volt, aki egy kecskeméti vizsgabázison többször is megvizsgálta az autót.

K. Szabolcs elmondta, hogy a motort nemcsak autókban lehetne használni, hanem gyárakban is, a működési elvet és egyéb részleteket viszont nem volt hajlandó elárulni, egymilliárd forintért azonban hajlandó lenne eladni a terméket.

A találmányt viszont igyekeztek a külföldi delegációknak is demózni, ezeket rendre Schadl György fizette. Azonban egy ilyen bemutató alatt baj történt, és kigyulladt a motor, amit Völner Pál oltott el egy liter vízzel.

Korábban az ügy két koronatanúját, F. Vivient és S. Tímeát hallgatta napokon át a bíróság, azonban F. várhatóan még novemberben visszatérhet egy alkalomra, hogy Schadl György feltehesse a neki címzett kérdéseket.

Mint ismert, a per február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát. Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét.