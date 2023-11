Fordulat várható Bige Lászlóék ügyében, külföldről kért adatokat a rendőrség

Jogsegély keretében fordult az egyik külföldi hatósághoz a Bige László szolnoki cégét érintő büntetőeljárásban a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), ám a vádhatóság nem árulta el, hogy melyik országtól és pontosan mit szeretne beszerezni – tudta meg a Magyar Nemzet a nyomozás felügyeletét ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészségtől, akik eddig csak részben kaptak választ.

A Bige Holding Kft.-t érintő eljárásban a Nemzeti Nyomozó Iroda veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt folytat nyomozást.

A bűnügynek jelenleg öt gyanúsítottja van, Bige László egyelőre nincs közöttük.

Ez lehet akár tanúvallomás, illetve valamilyen okirati bizonyíték is, melyek előmozdíthatják az eljárást. Adott esetben egy olyan részinformációról is szó lehet, amelynek beszerzése után be tudják fejezni a nyomozást, az aktákat pedig vádemelési javaslattal át tudják adni az ügyészségnek.

Az Index is beszámolt arról, hogy Bige Lászlót, műtrágyával kereskedő milliárdost korábban azzal gyanúsították, hogy több mint 800 millió forint kenőpénzt fogadott el, miközben majdnem kétmilliárd forinttal károsította meg saját cégét.

2018 novemberében nagyszabású rendőri akció zajlott a szolnoki műtrágyagyár területén a rendőrség és a katasztrófavédelem közreműködésével.

Ezután indult a büntetőeljárás a Bige Holding Kft.-vel összefüggésben. Az egyelőre gyanúsított három ember mind a Bige Holdinghoz köthető.

Bige László ellen jelenleg hűtlen kezelés és minősített vesztegetés miatt folyik eljárás.

Az ügyészség szerint a készpénzért, számla nélkül eladott termékekért 2010. januártól októberig több alkalommal befolyt, összesen 135 millió forintot a műtrágyakirály meg is kapta.