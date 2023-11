Folytatódik a per, bíróság előtt a tanárokat kirúgó tankerületi vezető

Cikkünk frissül!

10 órára hirdették meg a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumán a Karinthy Frigyes Gimnáziumból elbocsátott pedagógusok perfelvételi tárgyalásának ötödik fordulóját. A jogi vita amiatt indult el, mert a tanárok szerint aránytalan és eltúlzott volt az a jogkövetkezmény, amit a tankerület alkalmazott velük szemben azért, mert a polgári engedetlenség eszközével tiltakoznak.

Mint arról korábban beszámoltunk, az első, március végi tárgyaláson a bírónő felkínálta az egyezség lehetőségét, a tanárok ügyvédje, Sziklai Tamás pedig ismertetett egy ajánlatot, ami úgy szólt, hogy ha azonnali hatállyal visszahelyezik a tanárokat a pozíciójukba, kifizetnek nekik fejenként 1 millió forintot, és az alperes kiad egy nyilatkozatot, amelyben elnézést kér, a kereseti kérelmet nem tartják fenn.

Mivel az alperes jogi képviselőjének nem volt felhatalmazása arra, hogy választ adjon az ajánlatra, Sziklai Tamás jelezte: ügyfelei ebben az esetben inkább nem is kérik a pedagógusok visszahelyezését, a sérelemdíjra, valamint a végkielégítésre ugyanakkor továbbra is igényt tartanak.

Miután az egyezség nem jött létre, a tanárokat külön-külön is meghallgatták, az előző, szerdai tárgyalásra pedig az őket elbocsátó tankerületi vezetőt is beidézték – legalábbis a bíróság szerint. Rábel Krisztina – miután nem jelent meg a teremben – arról tájékoztatta lapunkat, hogy pusztán amiatt maradt távol, mert személyes megjelenési kötelezettsége csak a jogi képviselőjének volt, neki nem.

A bíró, Halmos Szilvia ugyanakkor már szerdán előrebocsátotta, hogy a pénteki napon mindenképpen meghallgatná a tankerületi vezetőt.

Rábel Krisztina ezzel összhangban nem sokkal 10 óra előtt meg is jelent a bíróságon. A kirúgott tanárok kíváncsian várták, hogy közel egy évvel a történtek után mit tud mondani a kirúgásukról, a bíróság először azonban azt szerette volna tisztázni, hogy miért állította a tankerületi vezető a sajtó – többek között az Index felé is – azt, hogy nem kapott idézést a korábbi tárgyalásra, miközben a kérelem szabályszerű volt.

Elnézést kérek, ma reggel értesültem arról, hogy valóban kaptam idézést az előző tárgyalásra. Szabadságon voltam, amikor az értesítés megérkezett, nem jutott el hozzám

– fogalmazott Rábel Krisztina.

Szavaira Halmos Szilvia úgy reagált:

„Nagyra értékelem, hogy eljött, ez nyilván nem volt könnyű, de megértette, hogy én nem tréfálok, és nem véletlenül intéztem kérést a felekhez. Ezzel együtt arra kérem, hogy mielőtt olyan nyilatkozatot tesz, ami arra utal, hogy a bíróság valótlant állított, kérem, ellenőrizzék, hogy mi a tényhelyzet” – hangsúlyozta.

„Ha valaki egy héten át nem dolgozik, akkor lépni kell"

Miután a felek tisztázták a félreértést, elkezdődött a tárgyalás érdemi része. A bíró többek között az alábbi kérdéseket intézte a tankerületi vezetőhöz, akiről fotót nem készíthettünk.

Halmos Szilvia: Kinek a döntése volt a tanárok elbocsátása? Kapott utasítást felettestől, vagy ez a saját döntése volt? Miért a legsúlyosabb szankciót alkalmazta, és miért pont náluk?

Rábel Krisztina: Amikor elindult a tanév, monitoroztuk, hogy hol tartanak polgári engedetlenséget, sztrájkot. Rengeteg táblázatunk, adatunk van arra, hogy hol, mikor, hogyan tiltakoztak a tanárok. Októberben jutottunk el oda, hogy polgári engedetlenség miatt figyelmeztetést küldjünk a pedagógusoknak. 43 iskolám volt összesen, ebből 13 intézmény volt érintett, mindenki kapott ilyen tájékoztató levelet. Tankerületi szinten összesen több mint 800 óra maradt el, ezek 54 százalékát a Karinthy Frigyes Gimnázium pedagógusai mulasztották el, ott körülbelül 440 órát nem tartottak meg. Őket követte a sorban egy másik tankerülethez tartozó iskola, ott 160 óra maradt el. Ezt látva vonalat kellett húzni, azt láttuk, hogy másként nem tudjuk a félévet, tanévet lezárni.

Halmos Szilvia: Miért pont a felpereseket mentette fel?

Rábel Krisztina: Tankerületi szinten ők mulasztottak a legtöbbet, húsznál is több órájuk maradt el, ami már megfelel egy iskolai hétnek. Azt gondolom, hogy ha valaki egy héten át nem dolgozik, akkor lépni kell.

Halmos Szilvia: November 30-án egy másik tankerület, a Belső-Pesti Tankerületi Központ is elbocsátott több pedagógust. Egyeztetett a másik tankerület vezetőjével, Marosi Beatrixszel, hogy egyszerre lépjenek?

Rábel Krisztina: Nem egyeztettünk, én a feletteseimmel tartottam a kapcsolatot. A Klebelsberg Központban többször előkerült, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel, az értekezleteken is mindig ez volt a téma. Folyamatosan azt mérlegeltük, hogy mikor kellene lépni. Bennem már november közepén megszületett a döntés, de a hó végét szerettük volna megvárni. Ezekben a hetekben kértem iratmintát a Klebelsberg Központtól, emiatt lehet, hogy a más tankerületeknél, más intézményeknél dolgozó pedagógusok is ugyanolyan szövegezésű dokumentumot kaptak.

Halmos Szilvia: Tehát önt is meglepte, hogy „jé, pont egy másik tankerület is most lépett”, de utasítást nem kapott, az a saját döntése volt.

Rábel Krisztina: Így van.

Halmos Szilvia: Az intézményvezetővel, Hutai Lászlóval egyeztetett?

Rábel Krisztina: Az adatokat tőle kaptam, és többször jelezte felém, hogy megpróbálja a tanárokat abba az irányba terelni: inkább a sztrájk eszközével tiltakozzanak. A pedagógusok ugyanakkor ragaszkodtak a polgári engedetlenséghez, az intézményvezetőnek ilyen körülmények között ugyanúgy nehézség volt megtartani az iskolai légkört.

Halmos Szilvia: Tisztában volt azzal, hogy a polgári engedetlenség a nagy oktatási mozgalom része?

Rábel Krisztina: Meggyőződésem, hogy talán igen, de egy pedagógusmozgalmon sem vettem részt.

Halmos Szilvia: Ezt így nem tudom értelmezni.

Rábel Krisztina: El tudom képzelni, de ez egy nagyon feszült időszak volt. Úgy kellett rendet tenni, hogy közben rám törték az ajtót, az volt a kérdés, hogy egyáltalán túléljük-e a napot. Én a rend megtartásával foglalkoztam, nem azzal, hogy mi van a polgári engedetlenség mögött. Az egyértelmű volt, hogy valamilyen módon kapcsolódnak a pedagógusmozgalomhoz, de a kollégákat személyesen nem ismerem, hogy pontosan mit gondolnak, milyen véleményen vannak egyénenként, azt nem tudom.

(Borítókép: A Karinthy Frigyes Gimnáziumból kirúgott pedagógusok pere 2023. március 30-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)