Dúró Dóra dühönghet: honlap készült a Meseország mindenkié könyvhöz

A Labrisz Leszbikus Egyesület 2020-ban adta ki magyarul a Meseország mindenkié című gyermekmese-antológiát. A parlamenti képviselő 2020 őszén darálta le a kötetet, amelyet azóta külföldön is felkaptak. 11 nyelvre fordították le, a szerző a Time Magazin listájára is felkerült tavalyelőtt, idén tavasszal pedig Bécsben aratott nagy sikert a könyvből készült színházi darab, miután a hazai színházak nem merték bemutatni.

A könyv kiadója most azt jelentette be egy közleményben, hogy egy új honlapot indítottak a kötetnek a meseorszagmindenkie.hu címen. A honlapon meg lehet rendelni a könyvet, és megtalálható több videó is, amelyekben hírességek olvasnak föl a kötet meséi közül.

Az Avarbarna című mesét Csuja Imre, a Kincső és Karolát Kovács Patrícia, Trivadar, a háromfülű nyúl meséjét pedig Udvaros Dorottya olvassa fel.

A mesékkel kapcsolatban interaktív kvízek is készültek gyerekek számára, valamint mesetérképeket és a mesékhez készült foglalkozásterveket ajánlanak a pedagógusoknak a honlapon – írta közleményében a Labrisz.