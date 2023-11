A kormány utasítására változás lép életbe a magyar munkahelyeken

A törvényjavaslat kimondja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében általános jelleggel megszűnik a kötelező orvosi vizsgálat – vette észre az ATV.

Kivétel ez esetben is lesz: a jogszabály meghatározhat olyan munkaköröket és foglalkozásokat, amikor a továbbiakban is kötelező lesz az orvosi vizsgálat, illetve a jogszabályon túl a munkáltató is előírhatja ugyanezt a saját döntésével.

A munkáltató ilyen esetekben továbbra is ingyenesen köteles biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

Az indoklás szerint a változó életviszonyok a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, tartalmának újragondolását igénylik. Fontosnak tartják, hogy az új szabályok megalkotásakor olyan intézkedéseket hajtsanak végre, melyek egyszerűbbé tudják tenni az emberek hétköznapi ügyeinek intézését.

„A vállalkozások sikeressége érdekében pedig olyan jogi környezetet kell kialakítani, amiben az adminisztráció időbeli és pénzbeli költségei minimálisak, így az erőforrásaikat a jogszabályoknak való megfelelés helyett a működésükre, a termelésre tudják fordítani” – áll a számos jogszabályi változtatást tartalmazó törvényjavaslat általános indoklásában.