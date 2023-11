Deutsch Tamás: Gyurcsány Ferenc egy aljas hazudozó, az volt mindig is

„Amíg Orbán Viktor ilyen eredménnyel és sikerességgel irányítja ezt a politikai közösséget, addig fel sem merül, hogy más vezetőben gondolkodjunk” – jelentette ki Deutsch Tamás az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője ezt annak apropóján mondta, hogy a nagyobbik kormánypárt hétvégi tisztújító kongresszusán ismét kihívó nélkül indul Orbán Viktor az elnöki posztért.

Deutsch szerint ebben nincs egyébként semmi meglepő, mert más európai pártoknál is történt már olyan, hogy amikor egy elismert politikai vezető állt az élen, akkor évtizedeken keresztül nem indult vele szemben más. Szerinte Orbán Viktornak is azért megkérdőjelezhetetlen a támogatása, mert eredményes munkát végez a párt vezetőjeként.

Lehet ezért cikizni, de én ezt nem a gyengeség jelének tartom.

– jelentette ki Deutsch.

Az adásban szóba került a volt miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc is. Deutsch ugyan nem tartja magát politikai elemzőnek, de azokkal a megfejtésekkel egyetért, hogy a Fidesz 2010-es kétharmados győzelméhez nagyban hozzájárult az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése is, az utána lévő folyamatos választási sikerek azonban már inkább a jó kormányzásnak tudhatók be.

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint hiába próbálják egyesek a volt miniszterelnök akkori szavait egyfajta igazságbeszédként eladni utólag, szerinte Gyurcsány Ferenc akkor „egyszer és mindenkorra kiírta magát a magyar demokráciából”.

Olyan nincs, hogy egy miniszterelnök a hatalom megtartása érdekében, ártva a saját országának, tudatosan, előre kitervelt módon, folyamatosan becsapja a nemzetközi és a hazai közvéleményt. Az a helyzet, hogy Gyurcsány Ferenc egy aljas hazudozó, az volt mindig is. Az a beszéd pedig nem egy szembenézés volt valamivel, hanem egy maguk közötti, összekacsintó dicsekvés.

– jelentette ki Deutsch Tamás.

A kormánypárti politikus az ellen is hevesen tiltakozott, hogy a Fidesz miatt nem lehet ma Magyarországon együttműködés a különböző politikai oldalak között. Deutsch Tamás szerint éppen Gyurcsány Ferenc és a hozzá hasonló ellenzéki politikusok folytatnak gyűlöletpolitikát, hiszen a választásokat megelőző időszakban is azzal fenyegették a fideszes képviselőket a parlamentben, hogy börtönbe fogják küldeni őket, ha a baloldal nyeri a választást.

(Borítókép: Deutsch Tamás. Fotó: Szollár Zsófi / Index)