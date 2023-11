Orbán Viktor megmondta, mire lehet számítani a következő 10-15 évben

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait; köszöntőjében és az azt követő kötetlen beszélgetésen is a Magyarország biztonságát és szuverenitását fenyegető veszélyekről volt szó.

Nagy vita várható az Országgyűlés elé kerülő szuverenitásvédelmi törvényről, de világos tilalmakat kell felállítanunk ahhoz, hogy ne lehessen külföldi pénzzel befolyásolni a magyar választásokat – jelentette ki Orbán Viktor

A kormányfő szerint az előttünk álló 10-15 év a szuverenitás védelméről fog szólni, nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos más térségében is.

További feladatként jelölte meg, amelyhez szintén kérte a magyar diaszpórát képviselő küldöttek támogatását, hogy „Magyarországot őrizzük meg a világ egyik legbiztonságosabb államának a mostani háborús, migrációs kihívások közepette is” – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Alaptörvénybe írják a magyar szuverenitás védelmét

Ahogy az Index beszámolt róla, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint fontos a magyar szuverenitás megvédése gazdaságilag, kulturálisan és politikailag is, így ezt az Alaptörvénybe is szeretnék rögzíteni.

A szuverenitásvédelmi törvényt azért nyújtják be, hogy megnehezítsék azoknak a dolgát, akik dollárért árulják az országot. A javaslatcsomag tartalmazni fog egy Alaptörvény-módosítást, illetve egy olyan szabályt, amely kimondja: azok a szervezetek, amelyek választáson indulnak, hiába nem pártok, a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályok érvényesek rájuk is. Továbbá a javaslatcsomag egy Btk.-módosítást is tartalmaz majd, vagyis felelnie kell a törvény előtt annak, aki dollárért árulja az országot.

Júniusban Kocsis Máté interjút adott az Indexnek, és már beszélt az őszi javaslatcsomagról:

Több módosítást is át kell gondolni. Mondok egy konkrét példát. Először is szerintem az Alaptörvénynek tartalmaznia kell, hogy Magyarország fellép minden olyan törekvéssel szemben, amely az ország szuverenitását veszélyezteti. […] Az Alaptörvény szót ejt Magyarország függetlenségéről, de nem tér ki a szuverenitása elleni külső támadásokra, befolyásolási kísérletekre. Emellett át kell gondolni a büntető törvénykönyvi tényállások kiegészítését, és azt is, hogy a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályok legyenek érvényesek minden választáson induló szervezetre.

(Borítókép: Orbán Viktor fogadja a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait a Karmelita kolostorban 2023. november 16-án. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)