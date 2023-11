Váratlanul előkerült Horn Gyula és Áder János szolgálati Mercedese

Az Oldtimer Automobil Kft. oldalán még egy hétvégi posztban írták azt, hogy több hónapnyi várakozás után sikerült megvenniük azt „a csoda szép fekete, C osztályos Mercedest, amelynek érdekes történelmi múltja van”.

1994-ben öt darab vadonatúj Mercedes W202 C220 Elegance felszereltségű autót rendelt a Köztársasági Őrezred. A négy darab fekete és egy darab fehér Mercedes 1994 márciusában került állományba.

„A gépkocsikat rádió adó-vevővel és alkalomszerűen használható mágneses kék villogókkal is ellátták. A COS-978 rendszámú autó 1994–1998 között Horn Gyula és családja részére fenntartott jármű volt, amelyet hivatali időn kívül Horn Gyula is vezetett. Az autóhoz természetesen járt kirendelt, hivatalos személyt biztosító kolléga, aki Horn feleségét, Király Annát és családját is szállította az autóval” – írták.

A Horn-kormány leköszönése után – az oldal szerint – a kocsi Áder Jánosnak (aki akkor az Országgyűlés házelnöke volt) a magánhasználatú autója lett, 2003-ig ő és családja használta. Ezután az autó a Kormányőrség Kárpát utcai garázsába, az úgynevezett „pártgarázsba” került tartalékos autóként.

Ott 2008 januárjában selejtezték le, akkor tudta megvásárolni a Köztársasági Őrezred egyik korábbi parancsnoka a nyugdíjazását követően. Ő mostanáig, 15 évig használta a Mercedest.

A gépkocsi 290 000 km-t futott, sérülésmentes, gyári állapotban maradt fenn, jövőre vihető OT-vizsgára. Az Elegance kivitelű autót manuális klímával is ellátták, valamint az összes gyári kulcs és szervizkulcsa is megvan

– írták a posztban, amelyben azt is leszögezték, a kocsi nem eladó, a saját gyűjteményük része marad.

Egyébiránt nemrég nyílt alkalom arra, hogy egy darabka történelmet, a szocialista korszak külügyminisztériumának fekete Mercedesét (egy W114 230/6 típusú Mercedest) megvásárolják az oldtimerek szerelmesei.